Статистика сокращений: лидирует банк LHV

В феврале в результате сокращений в Кассу по безработице поступило чуть менее 1000 новых безработных, больше всего – из LHV, сообщили в кассе. Общее количество безработных, однако, было ниже, чем в последние два года.
Объявляя о сокращениях, председатель правления LHV Pank Кадри Кийзель пояснила, что использование технологий позволяет банку выполнять ту же работу и сделать следующий шаг в развитии с меньшей по численности организацией. Foto: Andras Kralla
В декабре банк LHV сообщил, что планирует сократить до 60 рабочих мест до конца первого квартала с целью сокращения расходов.
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