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  • 02.04.25, 13:15

Tallink продал одно судно

Компания Tallink продала судно, курсирующее по маршруту Палдиски-Капельшер. Покупателем стала работающая в Ирландии транспортная компания.
Проданное судно на маршруте Палдиски-Капельшер заменит судно Superfast IX.
  • Проданное судно на маршруте Палдиски-Капельшер заменит судно Superfast IX. Foto: Tallink Grupp
«Дочка» Tallink Grupp – Tallink Hansaway Limited – подписала договор купли-продажи судна Star I с ирландской компанией Irish Continental Group. Компания сообщила бирже, что судно будет доставлено в течение нескольких недель.
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