Tallink продал одно судно

Проданное судно на маршруте Палдиски-Капельшер заменит судно Superfast IX. Foto: Tallink Grupp
«Дочка» Tallink Grupp – Tallink Hansaway Limited – подписала договор купли-продажи судна Star I с ирландской компанией Irish Continental Group. Компания сообщила бирже, что судно будет доставлено в течение нескольких недель.
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Несмотря на то, что концерн Tallink Grupp в этом году обошел балтийские и финские биржевые компании по дивидендной доходности, его объемы перевозок продолжают снижаться, что вызывает у инвесторов опасения за финансовое состояние компании.
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