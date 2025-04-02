Назад 02.04.25, 13:11 Вторичные пошлины США в отношении России. Насколько реально? Насколько эффективно? Трамп пригрозил России санкциями в виде вторичных пошлин на ее нефть. Возможно ли введение этой меры, и насколько она эффективна?

Если бы эта мера была внедрена, она могла бы быть эффективнее остальных санкций, считают эксперты. Foto: Брендан Смяловски, Максим Шеметов / AFP / Scanpix

Сегодня вступили в силу т.н. «вторичные пошлины», которые США ввели в адрес Венесуэлы. Это подразумевает, что любая страна, покупающая венесуэльскую нефть, будет облагаться дополнительной пошлиной в размере 25%. Например, если условная Бельгия закупит нефть у Венесуэлы, а затем какая-то компания из Брюсселя захочет что-то продать на американском рынке, ее товары будут облагаться дополнительными пошлинами в размере 25%.

В воскресенье журналистка NBC News Кристен Велкер заявила , что Трамп не исключает введения такой же меры и в отношении России. По ее словам, президент США заявил ей об этом в телефонном разговоре. Она также сообщила, что Трамп был «взбешен» поведением Путина, который ставил под сомнение договороспособность Зеленского и заявлял о необходимости смены власти в Украине. Как передает Велкер, Трамп готов ввести против России меру, аналогичную венесуэльской, если придет к выводу, что именно Путин срывает мирные переговоры.

Мера прекрасная, но Трамп не всерьез

По мнению эксперта Райво Варе, если бы эта мера была внедрена, она могла бы быть эффективнее остальных санкций.

«Она, безусловно, отпугнула бы часть покупателей российской нефти. Данную схему сейчас обкатывают на Венесуэле, и подразумевается, что благодаря этим пошлинам по зубам получат Китай, Индия и Турция. Потому что все, кто будут покупать венесуэльскую нефть, фактически потеряют американский рынок. Это станет болезненным ударом для тех стран, доля экспорта которых в США велика», – говорит эксперт. Однако в бочке меда есть ложка дегтя: Варе не верит в то, что Трамп по-настоящему хочет ввести такие меры в отношении России. «Если мы посмотрим на его действия, то никаких жестких действий в отношении России он еще не предпринимал – давит исключительно на Украину. Да, есть какие-то взрывные высказывания, но Украину-то он давит именно действиями. Одно лишение разведданных чего стоит. Как пишет New York Times, украинцы оставались без них на протяжении всей курской контрнаступательной операции со стороны России. А эти данные очень важны для украинцев», – рассуждает Варе. Вторая причина, по которой Варе считает эту меру нереалистичной, заключается в том, что к ней должны подключиться страны Персидского залива. Если они не заместят ушедшую с рынка российскую нефть увеличением собственной добычи, то цены на «черное золото» взлетят. «На мой взгляд, эта угроза не будет претворена в жизнь, – резюмирует Варе. – Полагаю, что Путин просто пойдет на какие-то мелкие уступки, и на этом все закончится». «Сотрясение воздуха» Скептично относится к данной инициативе и эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. «Комментировать заявления этого… американского руководителя – все равно, что сотрясать воздух. Сильно сомневаюсь, что данная мера даст хоть какой-либо эффект. Соединенные Штаты не покупают российскую нефть с декабря 2022 года – на что он собрался пошлины-то вводить? Или мы предполагаем, что Китай будет дополнительно платить за то, что он будет покупать российскую нефть? До тех пор пока мы не увидим, какой эффект дадут меры в отношении Венесуэлы, делать какие-либо предположения равносильны сотрясению воздуха», – рассуждает Крутихин. По словам Крутихина, с нефтяными доходами у России по-прежнему все в порядке (чего не скажешь о газовых: «Путин убил газовую отрасль», – считает Крутихин), несмотря на то, что в начале года были локальные проблемы. Горячие новости На строительных площадках в Финляндии обманывают иностранцев, в том числе эстонцев Будни в палате для умирающих. Перед смертью не кажется странным ни одно желание Взрывной рост: производитель взрывчатки переносит производство в Эстонию KM Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал

«В целом все стабильно, хотя и был период, когда виртуальная цена на нефть, которая берется за основу при начислении налогов нефтяных компаний, падала до 55 долларов за баррель. Это для них плохо: чтобы наполнить бюджет, цена должна быть 70. Но в целом больших скачков все же нет», – говорит он.

При этом глобальный тренд на нефтяном рынке идет все же в сторону снижения цен, считает Крутихин. Причина – предложение растет быстрее спроса.

«На протяжении ближайших двух лет нефти будет больше, чем весь мир ее потребляет. В основном прибавку дадут четыре страны: США, Гайана, Бразилия и Мексика. Они в ближайшие два года будут наращивать свою добычу. Если предполагается, что страны ОПЕК+ в результате своих схем (“сокращение добровольных сокращений”) увеличат свою добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, то страны, не входящие в картель, – на 1,8 миллиона», – предполагает эксперт.

Но есть и фактор риска: угрозы Трампа начать бомбить Иран.

«Он уже выдвинул им ультиматум [потребовав начать переговоры о том, чтобы Иран не создавал свое ядерное оружие] и четко сказал: “Иначе на вас посыплются бомбы”. Иран уже ответил и послал его куда подальше. Что произойдет через два месяца, которые им дал Трамп, и как у него к тому моменту поменяется настроение, никто не знает. Это очень опасное дело: если в Ормузском проливе начнутся боевые действия, а Иран начнет наносить удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии и ОАЭ, цены могут взлететь, и это ударит как по Трампу, так и по самим Соединенным Штатам. Да, это будет выгодно американским нефтяным компаниям, но общее соотношение выгоды и ущерба сейчас предсказать невозможно», – говорит Крутихин.