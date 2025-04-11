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  • 15.04.25, 06:00

Золото на хлеб не намажешь: потомственный нарвский ювелир ушел работать на электростанцию

Нарвитянин Денис Андреев научился ювелирному делу от своего отца и работает в этой сфере уже четверть века. Но сейчас Денис решил перейти работать на нарвские электростанции и в своём магазине бывает лишь время от времени. Вместо крошечных ювелирных изделий главная его забота теперь - огромная турбина.
Денис Андреев показывает товары своего ювелирного магазина в Нарве.
  • Денис Андреев показывает товары своего ювелирного магазина в Нарве.
  • Foto: Николай Андреев
По словам ювелира, единственный магазин его компании Goldmith не в состоянии конкурировать с ювелирными сетями, которые могут перетерпеть убыточность отдельных магазинов. Особенно в ситуации, когда спрос на ювелирные изделия в Нарве падает. Андреев рассказывает, что пара его таллиннских поставщиков тоже ушли с рынка, другие поставщики остались, но пока не хотят поставлять продукцию в Нарву, продавая ее в Таллинне, где спрос больше.
Магазин располагается на первом этаже обычной жилой пятиэтажки. Здесь можно купить ювелирные изделия, сдать их в ремонт, а также выбрать… колонки для автомобиля. Денис решил параллельно продавать и автоакустику.
Денис, почему некоторые ваши поставщики закрылись?
Спрос упал, разные кризисы были… Да и первостепенная важность в изделиях пропала: если раньше, ближе к советскому времени, был дефицит, и из-за этого ювелирные изделия были в цене, то сейчас их везде много. Никого ничем не удивишь.
Ювелирных магазинов тоже стало много? У вас прямо за стеной конкуренты.
У них немного другая специфика, хотя часть клиентов они себе забрали. Но главное, что ювелирные изделия - больше не предметы необходимости. Старшим поколениям это уже интересно, а молодежь разные гаджеты друг другу дарит.

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Ювелирный магазин внедрился в обычную жилую пятиэтажку.
  • Ювелирный магазин внедрился в обычную жилую пятиэтажку.
  • Foto: Николай Андреев
Давно вы занимаетесь ювелирным делом?
С 2000 года. Раньше говорили, что если народ живет хорошо, то и ювелирные магазины живут хорошо. Если плохо, то, соответственно, и мы плохо. Первым признаком стало то, что я стал замечать: день продажи есть, день - нет. Я решил, что, наверное, клиенты приходили один день ко мне, другой день - к соседям. Но потом два дня нет продаж, три дня, бывает - неделю… Как в анекдоте про черную и белую полосу - оказывается, то была белая полоса.
Ситуация не от нас зависит. Да и город маленький, а сколько у нас таких магазинов? Только в центре Fama несколько штук, на разных этажах, в Astri тоже есть. Сейчас торгуют все, кому не лень, и в интернете много продаж.
Только если вдруг наступит стабильность и рынок увеличится, тогда люди готовы будут покупать то, что нельзя съесть.
Если так, то и у ваших конкурентов начнутся трудности?
Я не вижу особых перспектив. Только если вдруг наступит стабильность и рынок увеличится, тогда люди готовы будут покупать то, что нельзя съесть. Либо наоборот, случится, как в блокадном Ленинграде, когда бриллианты на хлеб меняли. Ведь, когда люди покупают что-то ценное, они рассчитывают, если что, и продать это задорого. Но в трудные времена и продать можно только за копейки. Поэтому смысла вкладываться в ювелирные изделия нет.
А когда у нарвского ювелира было золотое время?
В 2008 году был перелом. До этого было нормально, в кронах всё ещё было нормально. Раньше с друзьями, когда собирались на праздники, шутили: ну, наконец-то, мы достигли дна, дальше уже некуда падать. А через пару месяцев - опа, оказывается, есть куда. Потом уже перестали шутить.
Вы сами - ювелир, значит, вы не только продаете, но и ремонтируете?
Отец у меня - ювелир, он меня научил. Ремонтом я еще продолжаю заниматься - люди все равно что-то ломают, рвут.
Это ведь редкая профессия. Сколько в Нарве ювелиров?
У моих соседей есть ювелир, но он в Силламяэ, и я. В прошлом в Нарве было два ювелира - мой отец и еще один коллега.
А как получилось, что ювелир переквалифицировался в энергетика?
Я когда-то учился в институте на эту профессию. Теперь вот вспомнил. Буду заниматься турбиной.
Мы начинали магазин вместе с отцом, теперь это перешло ко мне, и вот, расхлебываю.
О, это очень большая железка по сравнению с теми, которые вы сейчас ремонтируете!
Да! Я вообще технику люблю. Все-таки ювелир - это не мое, это мне просто по наследству досталось. Мы начинали магазин вместе с отцом, теперь это перешло ко мне, и вот, расхлебываю. Вот сейчас обеденное время, до пяти мы открыты, но вряд ли кто-то сегодня зайдет. Ну, может быть, зайдут забрать вещь из ремонта.
(Покупатели все же зашли, пока шла беседа с корреспондентом ДВ, но они интересовались автомобильной акустикой - прим. ред.)
Хотя сейчас многие в эти дни получили зарплату или пенсию, так что клиенты могут прийти. Как раз два-три дня в начале месяца народ приходит, а потом еще в конце месяца у клиентов какое-то второе дыхание открывается.
Так значит, и пенсионеры тоже заходят?
Сейчас появилась такая тенденция, что приезжают погостить внуки, откуда-нибудь из Англии или Финляндии, привозят сломанные украшения и бабушек-дедушек просят починить. Часто такое бывает: приходит бабушка, чтобы внуку цепочку запаять. Странно, что сам внук не приходит. Там дорого, и по качеству работы такой тяп-ляп встречается! И мы-то здесь не то, чтобы супер-профессионалы, но там бывает хуже, а деньги берут большие. Вот там бы ювелиром работать!
Не думали об этом всерьез?
Там и без нас уже всё занято.
И как вы будете закрываться? Сначала придется всё распродать?
Соберу и верну поставщику оставшийся товар. Что-то, может быть, распродам. А потом - не знаю. Это помещение - наше, либо я сдам его в аренду, либо продолжу здесь ремонтировать ювелирку. Может быть, в будущем что-то изменится.
Например, я помню, что раньше мы занимались скупкой золота для государства. Планировалось, что это продлится несколько лет, но продержалось очень долго. Причем интересно, что сначала несли советские вещи, потом всё более и более современные. Потом нам здорово помогла Турция - там развита сеть полуподпольных предприятий. Они берут заводскую форму и делают ее в два-три раза легче. А у нас вначале стандартов не было - от советских гостов отказались, а свои разрабатывать было дорого. И везли сюда такие турецкие вещи. Формально это, получается, не брак, а неправильная эксплуатация изделия.
Турки - хорошие ювелиры, но проблема именно в этих полуподпольных производствах. Народ покупал эти изделия, а через пару дней они ломались и попадали к нам - на ремонт или в скупку, если починить невозможно.
Государство переплавляло эти сломанные вещи?
Да.
И прятало в золотой запас?
Нет, золото покупает ювелирный завод. Они перерабатывают это золото, повышают пробу и изготавливают продукцию. Своей добычи золота в Эстонии нет, а ювелирный завод есть.
Но сейчас таких больших контрактов не видно и ваше будущее - электростанция? Когда выходите на работу?
Уже работаю. Там работа посменная, в выходные или в отпуске я могу приходить в свой магазин.
Крупнейшие торговые центры Нарва - Astri и Fama. В Astri, согласно сайту этих торговых центров, пять магазинов, торгующих ювелирными изделиями, часами и другими аксессуарами. В торговом центре Fama таких магазинов - восемь. Почти все они - сетевые.
Кроме того, ювелирные магазины встречаются в городе и в отдельных помещениях вне торговых центров, большинство из них также сетевые.
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