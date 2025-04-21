Деловые ведомости
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  • 21.04.25, 07:41

Вкус биржи: до лета будет три «н» – напряжение, недоумение и непонимание

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым не просто обсудили самые актуальные события прошедшей недели, повлиявшие на мировые фондовые рынки, но и объяснили их.
Привыкайте к красному цвету, мишки!
  • Привыкайте к красному цвету, мишки!
  • Foto: Брэндан Макдермир / Reuters / Scanpix
Минус полтора триллиона за день! Да что за безумие творится!
Великолепная семерка? Или «Дешманская семь»?
Мешаешь ты мне Трамп, остановись! Джером Пауэлл пожаловался на Трампа.
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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