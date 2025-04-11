Деловые ведомости
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  • 11.04.25, 03:32

Вкус биржи: лучший рост на рынке с 2008 года. Надолго ли ?

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Кучу денег принес инвесторам один день. После того как несколько недель отняли у них целое состояние.
  • Кучу денег принес инвесторам один день. После того как несколько недель отняли у них целое состояние.
  • Foto: GoodFon
Чудеса на виражах: рынок за один день улетел в космос! Что Трамп животворящий натворил?
Илон, ты что суеверный? У Tesla продажи падают на 13%, а ты ерундой в правительстве занимаешься
Европейцы уделали американские рынки. Целый квартал доминирования Европы!
Об этом и другом - в свежем выпуске "Вкуса биржи".
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