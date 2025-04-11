Вкус биржи: лучший рост на рынке с 2008 года. Надолго ли ?

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
- Кучу денег принес инвесторам один день. После того как несколько недель отняли у них целое состояние.
- Foto: GoodFon
Чудеса на виражах: рынок за один день улетел в космос! Что Трамп животворящий натворил?
Илон, ты что суеверный? У Tesla продажи падают на 13%, а ты ерундой в правительстве занимаешься
Европейцы уделали американские рынки. Целый квартал доминирования Европы!
Об этом и другом - в свежем выпуске "Вкуса биржи".
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