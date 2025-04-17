Назад 17.04.25, 16:47 Делов-то: Эстония «играет мускулами» в Балтийском море, а Финляндия накренилась влево В свежем выпуске подкаста «Делов-то» обсуждаем итоги финских выборов и ожидания от эстонских, чехарду энергетических кризисов, отмену бесплатного профобразования на русском языке и охоту за танкерами «теневого флота» в Балтийском море. А еще - стараемся лишний раз не вспоминать Трампа.

Это не Посейдон, заправляющий свою тачку после качалки, а супергерой, обеспечивающий Эстонии энергетическую безопасность.

Foto: Алена Ценно

В студии биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.

Системные операторы Elering и Fingrid объявили, что ремонт соединительного кабеля Estlink завершится до 15 июля. И вот только наметился пусть отдаленный, но выход из одного энергетического кризиса, а на горизонте маячит новый. Второй реактор финской атомной электростанции «Олкилуото» во вторник остановил выработку энергии из-за поломки. А третий реактор той же АЭС ушел на плановый ремонт, так что отдувается за всех один из трех реакторов.

А станция эта снабжает электричеством в том числе и Эстонию. Что же, выходит, мы никогда не услышим слов «мы в энергетической безопасности»? И стоит ли ждать доступных цен на электричество? Спорим про АЭС, сланец и даже плановую экономику.

Министерство науки и образования планирует сделать профессиональное образование на русском языке платным. Причем, уже с 1 сентября этого года - от 2 до 5 тысяч евро за учебный год. Профобразование на эстонском языке по-прежнему будет бесплатным. Не останутся ли недавние русскоязычные школьники без мест на следующей образовательной ступени?

Ситуацию комментирует председатель совета уполномоченных Центрального союза работодателей и директора Ragn Sells Кай Реало, а журналисты ДВ обсуждают методику полного погружения при овладении и эстонским, и профессиональными навыками.

Рийгикогу дал Военно-морским силам право применять силу против судов, угрожающих критической инфраструктуре в Балтийском море, президент Карис утвердил этот закон 15 апреля. А еще раньше, 11 апреля в Финском заливе эстонской стороной был задержан танкер Kiwala без флага, следовавший в Усть-Лугу и подозреваемый в нарушении санкций.

Насколько эффективны и достаточны эти меры? И не перекрыть ли странам ЕС Балтийское море для следующих в Россию и из нее судов вовсе?

В Финляндии прошли муниципальные выборы, на которых левые партии существенно улучшили свои результаты, а входящие в правительство националисты «Истинные финны» упали на шестое место. Мэром Хельсинки и вовсе стал сын эмигрантов из России. Можно ли говорить, что «правый поворот» в регионе сменяется «левым креном»?

Каких результатов участники дискуссии ждут от муниципальных выборов уже в Эстонии, которые состоятся нынешней осенью? Гадаем на кофейной гуще, и обсуждаем маятник - то влево, то вправо.

Об этом и другом - в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».