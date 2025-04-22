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  • 22.04.25, 14:53

Запланированных миллионов Storent не получила

Сдающая в аренду строительную технику латвийская компания Storent планировала привлечь от инвесторов 35 млн евро, но в итоге получила от эмиссии облигаций 23 млн евро.
Прошлые инвесторы вложили 7 млн евро, приняв участие в обменном предложении, то есть их старые облигации были обменены на новые.
  • Прошлые инвесторы вложили 7 млн евро, приняв участие в обменном предложении, то есть их старые облигации были обменены на новые.
  • Foto: Андрас Кралла
С помощью эмиссии облигаций Storent планировала привлечь 35 млн евро с процентной ставкой 10% и номинальной стоимостью 100 евро. В итоге инвесторы из стран Балтии подписались на облигации Storent на сумму 23 млн евро, что почти на 35% меньше запланированного.
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