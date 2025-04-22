Запланированных миллионов Storent не получила

Прошлые инвесторы вложили 7 млн евро, приняв участие в обменном предложении, то есть их старые облигации были обменены на новые.
Foto: Андрас Кралла
С помощью эмиссии облигаций Storent планировала привлечь 35 млн евро с процентной ставкой 10% и номинальной стоимостью 100 евро. В итоге инвесторы из стран Балтии подписались на облигации Storent на сумму 23 млн евро, что почти на 35% меньше запланированного.
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