Ученая: за ИИ нужно следить строже, чем за атомной бомбой
В сфере ИИ очень много непонятного даже для его создателей, но одно ясно — развитие нужно очень четко регламентировать и строго следить за исполнением, считает председатель кафедры ЮНЕСКО по ИИ и правам человека Американского университета в Париже Сьюзан Перри. В интервью ДВ она рассказала, что возлагает большие надежды на маленькие страны и констатировала — в некоторых смыслах Эстония впереди планеты всей.
Сюзан Перри (вторая слева, в сером пиджаке) на сцене Kratt Tallinn Digital Summit.
Foto: Алексей Шишкин
Одна из сцен Tallinn Digital Summit в этом году называется Kratt в честь персонажа эстонских народных легенд. Для площадки, на которой обсуждают цену внедрения ИИ для общества, название одновременно точное и ироничное. Ведь кратть — что-то вроде магического робота, собранного из костей и поленьев. Он работает с огромным рвением, принося своему хозяину вещи, зерно и деньги, нередко воруя их у соседей. Но краття нужно постоянно занимать работой или кормить. Если у него нет поручений, он может навредить самому хозяину или даже потребовать его душу. Не станет ли искусственный интеллект подобен этому домашнему демону и как этого избежать?
Уже 15 лет профессор Американского университета в Париже, председатель кафедры ЮНЕСКО по ИИ и правам человека Сьюзан Перри занимается этим вопросом. Вот почему ее пригласили выступить и на сцене Kratt в Таллинне. «Закон – наш единственный инструмент», – констатирует Перри в беседе с «Деловыми ведомостями». Она полагает, что у человечества в целом и Европы в частности есть возможность преодолеть опасности ИИ при помощи юридических норм.
«Нам нужно решить: будет ли ИИ угрозой или регулируемым инструментом, безопасным для пользователей и граждан? Граждане платят налоги, за счет которых у технологических компаний есть образованные сотрудники, транспортная инфраструктура и система здравоохранения, помогающая людям оставаться здоровыми. Должны ли технологические компании подчиняться тем же правилам, что и другие отрасли? Я считаю, что да», — говорит профессор Перри.
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Эстония на 10 лет впереди планеты
Она отмечает, что отсутствие регуляций искусственного интеллекта создает трудности не только для рядовых граждан, но и для самих технологических игроков. «Во всех крупных отраслях есть регулирование: в фармацевтике, авиации, атомной энергетике, автомобильной промышленности. И только эта отрасль пока остается недостаточно регулируемой. Это проблема не только для граждан, но и для самих компаний: без правил нет безопасных условий для конкуренции. Именно потому, что отрасль долго оставалась почти нерегулируемой, в ней смогла доминировать Кремниевая долина. Так произошло, в том числе, из-за активного лоббирования», — констатирует ученая.
Но пока компании скорее опасаются, что если они столкнутся с регулированием, то проиграют в технологической гонке. Об этом говорят даже на уровне Белого дома. В сентябре Дональд Трампотверг дополнительное регулирование сферы ИИ, ссылаясь как раз на невозможность уступить технологическое лидерство Китаю.
«На самом деле Китай довольно жестко регулирует ИИ. Эта отрасль там не предоставлена сама себе, в том числе потому, что ИИ используется для национальной обороны, — парирует Сьюзан Перри — Любопытно, что граждане Китая могут рассчитывать на определенную защиту со стороны государства, хотя страна и не является демократической. Но некоторые государства вообще находятся вне правового поля. Например, с Северной Кореей гораздо труднее иметь дело и оказывать на нее влияние».
Профессора Американского университета в Париже Сьюзан Перри и Клаудия Рода получают премию ЮНЕСКО за научные исследования в области этики ИИ.
Foto: Kristin Sanders/AUP
Перри констатирует, что европейские нормы относительно ИИ несовершенны. По степени ясности и исполнимости они уступают, например, общему регламенту защиты данных жителей ЕС, GDPR, значение которого европейцы, по ее мнению, недооценивают.
«Если исходить из прав человека, разобраться проще: речь идет об ограниченном наборе прав — примерно от 25 до 30, в зависимости от трактовки. В основе лежат ясные нормы, которые уже существуют», — говорит Перри. По ее мнению, риск-ориентированный подход Закона ЕС об ИИ не дает внятной опоры. В результате компаниям бывает трудно понять, где именно проходят границы допустимого, и они начинают перестраховываться.
Все компании жалуются на избыточное регулирование — это нормально. Но у нас есть экологические нормы, и окружающая среда стала чище. Меньше людей умирает преждевременно из-за загрязнения. Здравоохранение тоже строго регулируется. Лекарства проходят множество испытаний, прежде чем попасть на рынок, и благодаря этому умирает меньше людей.
«Для меня лучший закон — это ясный закон. Всеобщая декларация прав человека написана очень понятно. Это базовые правила, которые выдержали проверку временем», — говорит Перри. Она считает, что Закон ЕС об ИИ устарел уже на момент вступления в силу, тогда как принципы GDPR остаются понятными: частная жизнь человека должна быть защищена, а способы обеспечить эту защиту компании могут выбирать сами.
Перри признает, что нередко европейские законы оказываются слишком усложненными: «Некоторые европейские законы похожи на „торт из тысячи слоев“. Неудивительно, что компаниям приходится нанимать консультантов и целые команды юристов, чтобы разобраться, что делать. Законодательство должно быть гораздо понятнее». В качестве примера ясности законодательной базы профессор приводит в том числе Эстонию. «Я вижу, что Эстония примерно на десять лет опережает многие страны в осмыслении ИИ, технологий и взаимодействия граждан с ними», — отмечает Перри.
«Скажу прямо: все исследования, которые я видела, показывают, что из-за ИИ будет потеряно больше рабочих мест, чем создано новых». Профессор Перри констатирует, что страх потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта — не беспочвенный. При этом она отмечает: это не значит, что уровень жизнь обязательно упадет.
«Правительствам придется вмешаться. В переходный период нам, вероятно, потребуется какая-то форма универсального дохода. Я подчеркиваю именно слова „универсальный“ и „доход“», — говорит ученая. Она делает характерный жест руками, поднимая планку: универсальный не значит низкий: «Нельзя просто выбрасывать людей за борт, как будто они стали ненужными, потому что их работу заменил ИИ». По словам Перри, правительствам придется действовать в двух направлениях. С одной стороны - пытаться сделать так, чтобы будущий потенциал ИИ не был потерян, с другой - защитить людей от конкретных социальных последствий его внедрения уже сейчас.
«В ближайшие десятилетия Европа столкнется с серьезным сокращением населения трудоспособного возраста. С этим можно справиться либо за счет миграции, либо с помощью ИИ. Поэтому нужно смотреть на трудовые протесты — например, на те, что мы сейчас наблюдаем во Франции, — с двух точек зрения: что нам будет нужно через 10–20 лет и что происходит уже сейчас. А сейчас людям не хватает денег на жизнь», — отмечает она.
Но даже на найм сотрудников на те рабочие места, которые пока сохраняются за людьми, ИИ активно влияет. С одной стороны — он помогает соискателям составлять заявки и резюме, с другой — отсеивает анкеты кандидатов для компаний и проверяет тестовые задания. Как ни странно, это может привести к обратному результату — росту важности очных встреч и офлайн-испытаний.
«Я вижу, как некоторые крупные организации, например структуры ООН, вводят простые меры предосторожности. Например, в ОЭСР проводят языковой тест: каждый должен подтвердить, что действительно говорит по-английски, по-французски или на другом языке, который он указал. Раньше там также проводили тест по статистике. Ведь стоит получить письмо, написанное на идеальном английском, — и я сразу подозреваю, что его подготовил ИИ»
Современные Оппенгеймеры
В сентябре Дарио Амодеи, глава Anthropic выступил сочередным текстом-предупреждением. В нем он прямо призывает замедлить развитие наиболее мощных моделей и предлагает независимую проверку систем и общие стандарты безопасности. Призыв к осторожности поддержали и его конкуренты, Сэм Альтман и Илон Маск. Это уже не первые случаи, когда сами ИИ-гиганты говорят об опасности собственного продукта.
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Сьюзан Перри вспоминает фильм «Оппенгеймер», о выдающемся ученом-ядерщике, который корит себя за изобретение атомного оружия. «Есть отличие между ядерными технологиями и ИИ. Об этом вчера говорил и один из участников дискуссии на Tallinn Digital Summit: физики-ядерщики понимают, как работает ядерная технология. А мы не понимаем до конца, как работает ИИ. Поэтому нет никаких оснований отказываться от защитных ограничений».
По ее мнению, у человечества есть и довольно эффективная международная система контроля над ядерным оружием. «Есть эффективный режим контроля над химическим оружием. Контроль над биологическим оружием мог бы быть лучше, но международные режимы существуют во многих сферах. Большинство государств к ним присоединяется, потому что хочет защитить собственных граждан: это их главная забота. Нет причины, по которой мы не могли бы создать такой режим и для ИИ», — отмечает профессор.
Перри считает, что вопрос контроля за ИИ двойного назначения может решить международная организация, сродни той, что следит за распространением оружия массового поражения, которая не позволит использовать гражданские технологии для атак на мирное население.
По ее мнению, ИИ остается недостаточно регулируемым, потому что правительства дают влиятельным компаниям и людям слишком много свободы, а последствия бездействия в первую очередь ложатся на наиболее уязвимых. Поэтому государства должны обеспечить применение уже существующих законов ко всем без исключения, даже несмотря на то, что бюджеты крупных технологических корпораций могут превышать бюджеты небольших стран.
«Более ста лет назад Теодор Рузвельт, сам принадлежавший к элите, применил антимонопольное законодательство против американских олигархов в железнодорожной, сталелитейной и нефтяной отраслях. Нужно сделать это снова, — рассуждает Перри. — Условия конкуренции перестали быть равными, поэтому мы получаем только один тип ИИ. А я хочу видеть разнообразие — разные конкурирующие системы, чтобы можно было выбрать лучшую. Не хочу, чтобы у меня был выбор только между ChatGPT и Anthropic».
Волнуемся не о том
Перри пробует представить, каким может быть оптимистичное будущее с ИИ через десять лет: в нем человеку не навязывают одну технологическую платформу: он сам выбирает разные системы для разных задач.
«Обычный человек должен утром взять телефон и не обнаружить, что ему навязана одна-единственная система — Android или Apple. Государство должно создать равные условия для конкуренции, чтобы пользователь мог выбирать разные системы ИИ. Например, эстонский ИИ для прогноза погоды мог бы помочь спланировать день и предупредить о дожде, другая система — помочь поработать с электронной почтой, третья — с видео или фотографиями», — мечтает Перри.
По ее словам, возможность выбора помогает мирному сосуществованию: когда государства делают жесткую ставку на одну строгую модель, это часто заканчивается спорами и даже войнами. В целом, несмотря на все риски, от изменения рынка труда до ИИ-взломов и утечек данных, Перри оптимистично смотрит на будущее ИИ, куда больше ее тревожит изменение климата.
«Возможно, изменение климата даже решит некоторые проблемы ИИ: нам может просто не хватить электроэнергии, чтобы поддерживать работу таких систем. Изменение климата — огромный слон в комнате. Все беспокоятся об ИИ, который, возможно, окажется мышью, хотя может стать и крайне разрушительной силой… Но до сих пор люди каждый раз отступали от края пропасти. И я очень рассчитываю на небольшие страны вроде Эстонии: у них разумный подход к технологиям, и они могут сделать так, чтобы их голос звучал на международных площадках».