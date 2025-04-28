Деловые ведомости
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  • 28.04.25, 11:02

Вкус биржи: хватит страну спасать – Tesla загибается!

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым смаковали, как рынки продолжает лихорадить, и радовались, что Пауэлл останется во главе ФРС.
Несмотря на народную любовь и рейтинг одобрения 100%, Илон все-таки решил вернуться в родные пенаты и больше посвящать себя Tesla.
  • Несмотря на народную любовь и рейтинг одобрения 100%, Илон все-таки решил вернуться в родные пенаты и больше посвящать себя Tesla.
  • Foto: Криштиан Элек / ZUMAPRESS.com / Scanpix
Пока Илон сводит дебет с кредитом и пытается уменьшить государственный долг в 36 триллионов, прибыль Tesla кудахнулась на 71%. Но акции выросли! Не понял....
Рынки продолжает колбасить. Есть ли дно? Или снизу всегда постучат?
Выдохнули: Джерома Пауэлла не уволят. А могли что ли?!
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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