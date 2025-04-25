Назад 25.04.25, 16:24 Делов-то: бешеный медведь у военной базы, завод по производству гексогена и вето президента В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем, чей Крым, чья Нарва, чья церковь и где деньги.

Кто-то считает, что «не нужно дразнить медведя». Эти люди не подозревают, что медведь уже давно слетел с катушек.

Foto: Алена Ценно

Команде Трампа опять не удалось закончить войну в Украине за 24 часа. В этот раз мирные переговоры были отложены, поскольку госсекретарь США Марко Рубио решил на них не ехать. По одной из версий, причиной стал публичный отказ президента Украины Владимира Зеленского признать Крым российским. Переговоры снова в тупике, или они оттуда и не выходили?

В Нарве переполох. Государство собирается построить в городе военную базу, чем напугало жителей и удивило мэра, а оппозиция пытается этим воспользоваться. Так ли страшна база и медведь через реку (слетевший с катушек) или просто местные политики используют любую возможность для продвижения своей повестки?

Кроме военного объекта в Нарве, в Эстонии собираются построить и завод по производству взрывчатки. Эта идея пока никого не напугала, но вопросы вызывает: не поздно ли спохватились, да и есть ли деньги и желание у инвесторов спонсировать затею?

Деньги, если послушать министра финансов Юргена Лиги, как будто будут. Правда, не для всех и не сразу. Выступая на этой неделе на канале ETV, министр заявил, что в ближайшие годы государственному аппарату потребуется повышение заработной платы, что в числе прочего будет способствовать укреплению демократии. Ждать ли учителям и спасателям роста благосостояния?

Центристская партия в преддверии муниципальных выборов пробует бороться с э-голосованием. Но пока Рийгикогу не поддержал их предложение о создании спецкомиссии по электронным выборам. Это зависть проигравших выборы к победителям или обоснованные волнения за демократию?

Православную церковь пока отстояли. Президент Алар Карис отказался утвердить принятый Рийгикогу закон о церквях и приходах, сославшись на его несоответствие Конституции. Что это, попытка сохранить веру русскоязычных не только в Бога, но и в государственные институты?