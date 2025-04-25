В авиаперевозках ожидается рост цен. Как политика Трампа повлияла на международную логистику?

В то время как администрация Дональда Трампа делает противоречивые заявления по поводу новых таможенных пошлин, все остальные участники международной торговли стараются адаптироваться и минимизировать убытки, пишет руководитель отдела продаж компании MyDello Микк Хюйдма. Что же сейчас происходит в глобальной логистике с точки зрения различных видов транспорта?
- Во второй половине апреля в авиационной отрасли ожидается рост как спроса, так и цен.
- Foto: MyDello
Последние новости о 90-дневном периоде ожидания перед вступлением в силу американских таможенных пошлин привели к росту спроса как в авиаперевозках, так и в морских перевозках, прежде всего в направлении США. Поскольку на Китай 90-дневный период ожидания не распространяется, спрос на отправления из Китая, наоборот, снизился.
Чего ожидать в глобальной логистике в ближайшие недели?
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