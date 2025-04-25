Назад 25.04.25, 17:23 В авиаперевозках ожидается рост цен. Как политика Трампа повлияла на международную логистику? В то время как администрация Дональда Трампа делает противоречивые заявления по поводу новых таможенных пошлин, все остальные участники международной торговли стараются адаптироваться и минимизировать убытки, пишет руководитель отдела продаж компании MyDello Микк Хюйдма. Что же сейчас происходит в глобальной логистике с точки зрения различных видов транспорта?

Во второй половине апреля в авиационной отрасли ожидается рост как спроса, так и цен.

Foto: MyDello

Последние новости о 90-дневном периоде ожидания перед вступлением в силу американских таможенных пошлин привели к росту спроса как в авиаперевозках, так и в морских перевозках, прежде всего в направлении США. Поскольку на Китай 90-дневный период ожидания не распространяется, спрос на отправления из Китая, наоборот, снизился.

Чего ожидать в глобальной логистике в ближайшие недели?