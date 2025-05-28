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  • 28.05.25, 14:43

Райво Хейн подсказывает: компания с дивидендной доходностью до 35%

Инвестор Райво Хейн в эфире радио Äripäev рассказал о компании с высокой дивидендной доходностью.
Инвестор Райво Хейн считает, что на бирже есть множество компаний с высокой дивидендной доходностью, главное уметь их искать.
  • Инвестор Райво Хейн считает, что на бирже есть множество компаний с высокой дивидендной доходностью, главное уметь их искать.
  • Foto: Raul Mee
Хейн уже четыре года инвестирует в морскую логистическую компанию Torm (тикер: TRMD), торгующуюся на Nasdaq. Ее дивидендная доходность составляет 30-35 процентов.
«Если хочешь немного более рискованный продукт с чуть большими дивидендами, конечно, надо брать Torm, а если хочешь более спокойную жизнь – можно взять Autoliners», – отметил Хейн.
Ранее Инвестор Тоомас писал о норвежской логистической компании Autoliners как о фирме с приличной дивидендной доходностью.

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Хейн подчеркнул, что инвестор должен делать выбор согласно своим критериям, и на бирже таких «дойных коров» предостаточно.
В интервью утренней программе радио Äripäev Хейн также рассказал, что он думает о текущей ситуации на фондовых рынках и какие действия предпринял с акциями производителя чипов Nvidia.
8,8%
составляет ожидаемая дивидендная доходность Torm в этом году. Это значительно скромнее, чем в прошлом году.
Raivo Heina rahalehm maksab kuni 35% dividendi
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