Инвестор возмутился неожиданно большими налогами на дивиденды

До руководителей не достучаться, деньги инвесторов застряли

Латвийская краудфандинговая платформа Bulkestate последние годы переживает не лучшие времена. По словам руководства, они, тем не менее, по возможности возвращают инвесторам деньги. Но есть и те, кто за последние два года не получил от платформы ничего.