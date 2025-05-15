Инвестор возмутился неожиданно большими налогами на дивиденды

Инвестор и финансовый консультант Екатерина Тинт отмечает, что если в портфеле имеются иностранные дивидендные акции, то при выборе брокера большую значимость приобретает налоговый вопрос.
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Возмущенный читатель Äripäev обнаружил, что дивиденды, полученные с акций Северных стран, облагаются неожиданно высокой налоговой ставкой, что делает инвестирование менее выгодным. Он отметил, что, например, в случае инвестиций на Хельсинкской бирже банки LHV и Swedbank удерживают 30% подоходного налога вместо 15%, а в банке SEB автоматически удерживают 15%.
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