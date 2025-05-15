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  • 15.05.25, 14:07

Инвестор возмутился неожиданно большими налогами на дивиденды

Крупнейшие банки предлагают разные варианты применения льготной налоговой ставки на дивиденды из Северных стран, однако для инвестора стало неожиданностью, насколько сильно они различаются.
Инвестор и финансовый консультант Екатерина Тинт отмечает, что если в портфеле имеются иностранные дивидендные акции, то при выборе брокера большую значимость приобретает налоговый вопрос.
  • Инвестор и финансовый консультант Екатерина Тинт отмечает, что если в портфеле имеются иностранные дивидендные акции, то при выборе брокера большую значимость приобретает налоговый вопрос.
  • Foto:
Возмущенный читатель Äripäev обнаружил, что дивиденды, полученные с акций Северных стран, облагаются неожиданно высокой налоговой ставкой, что делает инвестирование менее выгодным. Он отметил, что, например, в случае инвестиций на Хельсинкской бирже банки LHV и Swedbank удерживают 30% подоходного налога вместо 15%, а в банке SEB автоматически удерживают 15%.
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