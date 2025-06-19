Ценовая война: SEB снизил комиссии за инвестиционные услуги

На прошлой неделе LHV снизил комиссии за инвестиционные услуги – теперь эту тенденцию поддержал и SEB.
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С сегодняшнего дня SEB снизил минимальные комиссии за покупку и продажу ценных бумаг с 9 евро до 5 евро. Инвестирование небольшими, но регулярными суммами дает мелким инвесторам возможность постепенно взрастить значительный инвестиционный портфель, говорится в пресс-релизе.
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