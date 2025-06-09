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  • 09.06.25, 13:02

LHV снижает плату за сделки с ценными бумагами

С сегодняшнего дня в LHV на операции с ценными бумагами действует новый прейскурант. Цель – сделать инвестирование более доступным для жителей Эстонии и мотивировать их больше думать о финансовой стабильности в будущем.
Минимальная плата за сделку с зарубежными ценными бумагами снижается до 5 евро.
  • Минимальная плата за сделку с зарубежными ценными бумагами снижается до 5 евро.
  • Foto: Andras Kralla
По словам руководителя сферы инвестиционных услуг LHV Сандера Пиккеля, основу эстонского инвестиционного сообщества составляют малые инвесторы, которые сумели сформировать у себя привычку к сбережениям, несмотря на повседневные расходы, и ищут способы приумножения капитала.
«Инвестирование – неотъемлемая часть кровеносной системы LHV, и каждый шаг, способствующий росту капитала, важен», – сказал Пиккель.
Обновленный прейскурант касается клиентов Счета роста LHV, владельцев счетов ценных бумаг и пользователей платформы Trader. Наиболее значительные изменения связаны со Счетом роста, которым на сегодняшний день активно пользуются около 60 000 клиентов по всей Эстонии, следует из сообщения LHV.

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Например, комиссия за покупку на Счет роста снизилась с 1% до 0,5%, а минимальная комиссия за продажу – с 9 евро до 5 евро. Сделки покупки на Счет роста LHV для молодежи до 26 лет будут бесплатными.
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