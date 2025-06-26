Финская Nokia готовится сократить тысячи рабочих мест

Акции Nokia упали на Хельсинкской бирже почти на шесть процентов, а в Нью-Йорке – на семь процентов, чему предшествовали предположения аналитика EJL Wireless Research Эрла Лума о том, что Nokia может потерять контракт с американским телекоммуникационным оператором T-Mobile.
Инвесторы, принявшие участие в опросе Äripäev, во время нынешнего падения фондового рынка не продавали, а скорее покупали и держали акции. При этом они видят множество выгодных направлений, куда можно вложить деньги с десятилетним горизонтом.
В то время как из Эстонии уходят иностранные инвесторы, члены совета одного из крупнейших финских банков (OP) Тимо Ритакаллио и Катя Кейтаанниеми отмечают, что в Финляндии такой тенденции не наблюдается.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.