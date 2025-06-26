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  • 26.06.25, 14:28

Финская Nokia готовится сократить тысячи рабочих мест

Изменения, планируемые новым генеральным директором Nokia Джастина Хотардом, вызвали беспокойство внутри компании, рассказали источники издания Helsingin Sanomat.
Ходят слухи, что новый генеральный директор может сделать управление Nokia более централизованным.
  • Ходят слухи, что новый генеральный директор может сделать управление Nokia более централизованным.
  • Foto: Jussi Nukari, Imago/Lehtikuva/Scanpix
Компания готовится к сокращению тысяч рабочих мест с целью повышения производительности, писала газета вчера. В Nokia заявили, что не комментируют рыночные спекуляции.
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