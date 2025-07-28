Wise меняет Лондон на Нью-Йорк

Как в Африке, так и на других отдаленных рынках можно успешно вести бизнес – первичную консультацию и помощь можно получить в МИДе, подтверждает посол Эстонии в Кении и ЮАР Даниэль Эрик Шаер, комментируя статью, опубликованную в ДВ.