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  • 29.07.25, 08:33

Wise меняет Лондон на Нью-Йорк

Акционеры Wise на общем собрании большинством голосов решили перевести основную биржевую котировку компании из Лондона в Нью-Йорк.
По мнению одного из основателей Wise, Таавета Хинрикуса (слева), продление двухклассовой структуры акций противоречит долгосрочным интересам компании.
  • По мнению одного из основателей Wise, Таавета Хинрикуса (слева), продление двухклассовой структуры акций противоречит долгосрочным интересам компании.
  • Foto: Äripäev/Scanpix
Перемещение основной котировки в США улучшит доступ компании к капиталу и повысит её узнаваемость среди глобальных инвесторов, пишет Reuters.
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