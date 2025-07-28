По словам сооснователя Wise Таавета Хинрикуса, объединение двух принципиальных решений в одно голосование противоречит как долгосрочным интересам компании и акционеров, так и нарушает принципы прозрачности, на которых основана Wise.
Хинрикус: у акционеров отбирают право на справедливый выбор
В финтех-компании Wise разгорелся публичный конфликт между советом предприятия и одним из сооснователей компании Тааветом Хинрикусом. Причиной разногласий стал план провести IPO на американской бирже вместо Лондона, и связать это голосование с другим значимым для акционеров вопросом.
Как в Африке, так и на других отдаленных рынках можно успешно вести бизнес – первичную консультацию и помощь можно получить в МИДе, подтверждает посол Эстонии в Кении и ЮАР Даниэль Эрик Шаер, комментируя статью, опубликованную в ДВ.