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  • 22.07.25, 12:43

Таавет Хинрикус: ничего личного, но голосование Wise в нынешнем виде – ошибочно

По словам сооснователя Wise Таавета Хинрикуса, объединение двух принципиальных решений в одно голосование противоречит как долгосрочным интересам компании и акционеров, так и нарушает принципы прозрачности, на которых основана Wise.
Сооснователь Wise Таавет Хинрикус не согласен с утверждением компании о том, что вопрос продления структуры акций, выносимый на голосование акционеров, обсуждался открыто и по существу.
  • Сооснователь Wise Таавет Хинрикус не согласен с утверждением компании о том, что вопрос продления структуры акций, выносимый на голосование акционеров, обсуждался открыто и по существу.
  • Foto: Andras Kralla
Хинрикус, которому через его инвестиционную компанию Skaala принадлежит 5,1% акций Wise класса A и 15,5% ставших камнем преткновения акций класса B, в письме акционерам в понедельник резко раскритиковал план совета директоров вынести на одно голосование два стратегически важных вопроса: двойной листинг акций в США и продление двухклассовой структуры акций на десять лет.
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