Таавет Хинрикус: ничего личного, но голосование Wise в нынешнем виде – ошибочно
По словам сооснователя Wise Таавета Хинрикуса, объединение двух принципиальных решений в одно голосование противоречит как долгосрочным интересам компании и акционеров, так и нарушает принципы прозрачности, на которых основана Wise.
Сооснователь Wise Таавет Хинрикус не согласен с утверждением компании о том, что вопрос продления структуры акций, выносимый на голосование акционеров, обсуждался открыто и по существу.
Foto: Andras Kralla
Хинрикус, которому через его инвестиционную компанию Skaala принадлежит 5,1% акций Wise класса A и 15,5% ставших камнем преткновения акций класса B, в письме акционерам в понедельник резко раскритиковал план совета директоров вынести на одно голосование два стратегически важных вопроса: двойной листинг акций в США и продление двухклассовой структуры акций на десять лет.
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Хинрикус: у акционеров отбирают право на справедливый выбор
В финтех-компании Wise разгорелся публичный конфликт между советом предприятия и одним из сооснователей компании Тааветом Хинрикусом. Причиной разногласий стал план провести IPO на американской бирже вместо Лондона, и связать это голосование с другим значимым для акционеров вопросом.
«Есть подозрение, что это предприятие уже давно неплатежеспособно»
Раздел прибыли от совместного девелоперского проекта настолько рассорил инвестиционную фирму стартап-предпринимателя Таавет Хинрикуса и девелопера Triple Net Capital, что дело дошло до начала процедуры банкротства.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.