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Азиатские акции завершили квартал мощным ростом, иена упала до минимума за 40 лет

Азиатские фондовые рынки сегодня выросли, завершив квартал на сильной ноте. Одновременно доллар опустил иену до минимального уровня за 40 лет и движется к четвертому квартальному росту подряд.
Тайваньский фондовый индекс движется к квартальному росту более чем на 46%, тогда как другие регионы не успевают за рынками, которые тянут вверх полупроводники.
  • Тайваньский фондовый индекс движется к квартальному росту более чем на 46%, тогда как другие регионы не успевают за рынками, которые тянут вверх полупроводники.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Японский индекс Nikkei поднялся на 1,6% и движется к квартальному росту более чем на 38%, что стало бы рекордом. Южнокорейский KOSPI, поддержанный ралли производителей чипов, вырос на 3%. Во втором квартале индекс прибавил почти 71%, а с начала года более чем удвоился.
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