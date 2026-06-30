Азиатские акции завершили квартал мощным ростом, иена упала до минимума за 40 лет

Тайваньский фондовый индекс движется к квартальному росту более чем на 46%, тогда как другие регионы не успевают за рынками, которые тянут вверх полупроводники.
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Японский индекс Nikkei поднялся на 1,6% и движется к квартальному росту более чем на 38%, что стало бы рекордом. Южнокорейский KOSPI, поддержанный ралли производителей чипов, вырос на 3%. Во втором квартале индекс прибавил почти 71%, а с начала года более чем удвоился.
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