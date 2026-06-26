Назад Китайские хедж-фонды предупреждают: ИИ-бум превратился в неустойчивый пузырь Два известных китайских управляющих хедж-фондами предупреждают, что бум искусственного интеллекта, охвативший мировые фондовые рынки, превратился в неустойчивый пузырь.

Компания Wealspring Asset, основанная Яном Дуном, получившим известность в Китае после того, как он указал на рыночный пик 2007 года, написала в письме инвесторам, что мировые ИИ-акции превратились в «суперпузырь», а момент его «обвала может быть уже не за горами», передает Bloomberg.