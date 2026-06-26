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Китайские хедж-фонды предупреждают: ИИ-бум превратился в неустойчивый пузырь

Два известных китайских управляющих хедж-фондами предупреждают, что бум искусственного интеллекта, охвативший мировые фондовые рынки, превратился в неустойчивый пузырь.
По оценке Shanghai Banxia Investment Management Center, спусковой крючок для схлопывания ИИ-пузыря уже появился.
  • По оценке Shanghai Banxia Investment Management Center, спусковой крючок для схлопывания ИИ-пузыря уже появился.
  • Foto: SIPA/Scanpix
Компания Wealspring Asset, основанная Яном Дуном, получившим известность в Китае после того, как он указал на рыночный пик 2007 года, написала в письме инвесторам, что мировые ИИ-акции превратились в «суперпузырь», а момент его «обвала может быть уже не за горами», передает Bloomberg.
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