По оценке Shanghai Banxia Investment Management Center, спусковой крючок для схлопывания ИИ-пузыря уже появился.
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Компания Wealspring Asset, основанная Яном Дуном, получившим известность в Китае после того, как он указал на рыночный пик 2007 года, написала в письме инвесторам, что мировые ИИ-акции превратились в «суперпузырь», а момент его «обвала может быть уже не за горами», передает Bloomberg.
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Бум ИИ избаловал инвесторов: каждый хочет найти следующую Nvidia. На этот раз я смотрю туда, где искусственный интеллект уже не просто пишет тексты, а начинает менять что-то в реальном мире – в сторону роботов, которые уже сегодня убирают, косят траву, доят коров и перевозят товары.
Инвестор и предприниматель Райво Хейн сказал в утренней программе радио Äripäev, что американский производитель чипов Micron Technology стал одной из самых успешных инвестиций в его портфеле и уже принес ему более полумиллиона евро прибыли.
Профессиональный биржевой трейдер Игорь Дорошенко на прошлой неделе в эфире радио Äripäev заявил, что рынок акций рекордно дорог, но при этом выделил несколько сильно подешевевших бумаг, по которым он ждал такой точки входа пять лет.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.