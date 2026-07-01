Острый конфликт разрешился: США сняли запрет с моделей Anthropic
Министерство торговли США отменило экспортные ограничения для моделей искусственного интеллекта Claude Fable 5 и Mythos 5 компании Anthropic. Так завершилось очередное острое противостояние между одной из ведущих ИИ-компаний и администрацией Трампа.
Разработчик в сфере ИИ Anthropic полностью закрыл доступ к своим новейшим моделям Fable 5 и Mythos 5 после того, как власти США обязали компанию запретить пользоваться ими всем, у кого нет американского гражданства.
ИИ-стартап Anthropic получил от инвесторов несколько предложений о финансировании, которые оценивают компанию почти в 800 млрд долларов или даже выше. При этом создатель чат-бота Claude пока отклоняет такие предложения.
Великобритания пытается убедить занимающуюся искусственным интеллектом компанию Anthropic расширить свою деятельность в Лондоне, используя в качестве аргумента напряженные отношения компании с Министерством обороны США.