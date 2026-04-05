Великобритания пытается убедить Anthropic расширить деятельность в Лондоне
Великобритания пытается убедить занимающуюся искусственным интеллектом компанию Anthropic расширить свою деятельность в Лондоне, используя в качестве аргумента напряженные отношения компании с Министерством обороны США.
Эстонский инвестор и предприниматель Яан Таллинн возглавил раунд финансирования серии A компании Anthropic в 2021 году, в ходе которого было привлечено 124 миллиона долларов.
Правительство премьер-министра Кира Стармера предприняло шаги, чтобы побудить базирующийся в Сан-Франциско стартап стоимостью около 380 миллиардов долларов расширить свое присутствие в Великобритании, пишет Financial Times.
Стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic, среди инвесторов которого – Яан Таллинн, намерен оспорить в суде решение Министерства обороны США, признавшего компанию угрозой для безопасности государственной цепочки поставок.
Если разработчик искусственного интеллекта Anthropic не откажется от запрета на массовую слежку и автономные системы вооружений без участия человека, все компании госсектора США могут расторгнуть заключенные с Anthropic контракты.
На рынке недвижимости Нарвы происходит поворот, которого не наблюдалось со времени восстановления независимости Эстонии. В третьем по численности населения городе страны после конца 1980-х годов завершено строительство первого нового и современного многоквартирного дома, что знаменует изменения как на рынке, так и в ожиданиях людей. На берегу реки Нарвы, с видом на замок Германа и Ивангородскую крепость, реализуется комплексная застройка под названием Joaoru Residentsid, включающая пять жилых домов.