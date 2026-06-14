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США обязали Anthropic ограничить доступ иностранцев к мощным ИИ-моделям

Разработчик в сфере ИИ Anthropic полностью закрыл доступ к своим новейшим моделям Fable 5 и Mythos 5 после того, как власти США обязали компанию запретить пользоваться ими всем, у кого нет американского гражданства.
Один из крупнейших разработчиков ИИ в мире Anthropic приостановил доступ к своей флагманской модели Fable 5, которая стала доступна общественности всего за несколько дней до этого.
  • Один из крупнейших разработчиков ИИ в мире Anthropic приостановил доступ к своей флагманской модели Fable 5, которая стала доступна общественности всего за несколько дней до этого.
  • Foto: Scanpix
Ограничение распространяется в том числе на сотрудников американских офисов Anthropic, если у них нет гражданства США, пишет Deutche Welle со ссылкой на заявление компании.
В Anthropic сообщили, что получили соответствующую директиву от американских властей в пятницу. «В итоге мы вынуждены немедленно отключить доступ к Fable 5 и Mythos 5 для всех наших клиентов, чтобы обеспечить соблюдение требований», – заявили представители компании.
По словам Anthropic, в документе администрации США не уточняется, какие именно угрозы национальной безопасности стали основанием для введения ограничений. В компании предполагают, что поводом могли стать сообщения о возможном программном взломе Fable 5.
При этом Anthropic подчеркивает, что перед запуском модель проходила многоэтапное тестирование, включая проверки с участием американских властей. По данным компании, испытания заняли тысячи часов. «Эти тесты показали, что защита Fable существенно эффективнее, чем у любой ранее развернутой модели», – говорится в заявлении.
В Anthropic также предупредили, что распространение аналогичных требований на других участников рынка может серьезно затормозить развитие отрасли. По мнению компании, такие меры «фактически остановили бы внедрение любых новых моделей всеми разработчиками передовых систем искусственного интеллекта».
США задумались о контроле над ИИ
Новые модели искусственного интеллекта, в том числе Mythos от Anthropic, в начале мая вызвали хаотичную реакцию в Белом доме, сообщала американская газета The Wall Street Journal.
Причина – их способность самостоятельно находить уязвимости в программном обеспечении. В теории такие инструменты могут облегчить подготовку кибератак, к которым власти небольших городов и муниципальные службы не всегда готовы. Последствия могут затронуть работу банков, больниц, предприятий водоснабжения и других объектов критической инфраструктуры.
Как указывает WSJ, в Белом доме теперь сомневаются в выбранном курсе на ускорение развития ИИ и рассматривают возможность издания указа о создании официальной процедуры контроля над наиболее передовыми моделями.
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