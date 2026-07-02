Биржевые компании не справляются с подачей отчетности. «Я бы не инвестировала в компанию, которая не прошла аудит»
Нехватка аудиторов и высокая нагрузка поставили несколько биржевых компаний в сложное положение: с одной стороны, правила требуют подать отчет в срок, с другой – перегруженность аудиторов не позволяет вовремя передать отчет бирже.
Закон о бухгалтерском учете изменился, но многие этого еще не заметили – точнее, не поняли, что это означает для клиентов. Замена одного слова может изменить категорию предприятия, обязать его пройти аудит и привести к тому, что последний годовой отчет не будет соответствовать действительности. Присяжный аудитор и бухгалтер Лийна Тамм проясняет этот вопрос.
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