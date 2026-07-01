Заглянем в кошелек Трампа: президент США заработал в прошлом году почти 1,4 млрд долларов
Из финансовой декларации Дональда Трампа следует, что в прошлом году президент США заработал на недвижимости, криптовалюте и акциях почти 1,4 млрд долларов, а также получил подарки на сумму более четверти миллиона долларов.
Из-за введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин его собственное состояние уменьшилось на 500 млн долларов, подсчитали журналисты Forbes. В день повышения тарифов, 2 апреля, состояние Трампа оценивалось в 4,7 млрд долларов, однако менее чем неделю спустя его стоимость опустилась, предположительно, до 4,2 млрд.
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