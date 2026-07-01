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Заглянем в кошелек Трампа: президент США заработал в прошлом году почти 1,4 млрд долларов

Из финансовой декларации Дональда Трампа следует, что в прошлом году президент США заработал на недвижимости, криптовалюте и акциях почти 1,4 млрд долларов, а также получил подарки на сумму более четверти миллиона долларов.
Дональд Трамп, известный как любитель гольфа, в прошлом году заработал почти 125 млн долларов на принадлежащих ему гольф-комплексах.
  • Дональд Трамп, известный как любитель гольфа, в прошлом году заработал почти 125 млн долларов на принадлежащих ему гольф-комплексах.
  • Foto: AFP / Scanpix
927-страничная финансовая декларация Дональда Трампа дает подробное представление о его прошлогоднем доходе, превысившем миллиард долларов.
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