Skeleton наращивает оборонный бизнес и разрабатывает новую систему борьбы с дронами

«Из-за угрозы дронов борьба с беспилотными летательными аппаратами стала одной из самых срочных оперативных задач на восточном фланге НАТО», – сказал исполнительный директор и сооснователь Skeleton Technologies Таави Мадиберк.
Foto: Liis Treimann
Skeleton Technologies и испанская оборонная компания GDELS Santa Barbara Sistemas (GDELS-SBS) подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере передовых систем борьбы с беспилотниками и технологий ракет-перехватчиков.
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Литва стала более привлекательной для иностранного капитала, чем Эстония: на сегодняшний день там создается столько же добавленной стоимости, сколько и в Эстонии, но при этом затраты на рабочую силу ниже, отметил глава Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер.
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
Правительство совместно с лидерами технологического сектора запускает программу Eesti.ai, цель которой – заставить искусственный интеллект работать на пользу Эстонии и в течение десятилетия обеспечить экономике рост в 50%.
Основанная летом оборонная компания Wehold пока держится в тени, однако состав акционеров, частично совпадающий с Frankenburg, и инвестированный крупным предпринимателем миллион евро указывают на масштабные планы.