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Более 100 000 компаний рискуют получить штраф

Более 100 000 компаний пропустили срок подачи годового отчета за 2025 год. Теперь им грозят предупреждения и штрафы, которые могут достигать 3200 евро.
В Тартуском уездном суде сообщили, что предупреждения о штрафах начнут рассылать со второй недели июля.
  • В Тартуском уездном суде сообщили, что предупреждения о штрафах начнут рассылать со второй недели июля.
  • Foto: Liis Treimann
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