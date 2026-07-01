Более 100 000 компаний рискуют получить штраф

Закон о бухгалтерском учете изменился, но многие этого еще не заметили – точнее, не поняли, что это означает для клиентов. Замена одного слова может изменить категорию предприятия, обязать его пройти аудит и привести к тому, что последний годовой отчет не будет соответствовать действительности. Присяжный аудитор и бухгалтер Лийна Тамм проясняет этот вопрос.