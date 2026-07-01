Более 100 000 компаний рискуют получить штраф

Закон о бухгалтерском учете изменился, но многие этого еще не заметили – точнее, не поняли, что это означает для клиентов. Замена одного слова может изменить категорию предприятия, обязать его пройти аудит и привести к тому, что последний годовой отчет не будет соответствовать действительности. Присяжный аудитор и бухгалтер Лийна Тамм проясняет этот вопрос.
Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает: если двигаться прежним курсом, госдолг Эстонии пойдет по неустойчивой траектории. Кроме того, МВФ предлагает усилить роль налога на прибыль предприятий и расширить земельный налог.
Выигрывавшая крупные тендеры Сил обороны фирма из двух человек платила работникам меньше минимальной заработной платы и выводила прибыль в виде дивидендов. По мнению налогового эксперта, это похоже на схему с OÜ.