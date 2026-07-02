«Я вижу в этом начало конца бума». Мегаинвестиция производителя чипов усилила нервозность на рынке

Глава SK Hynix Квак Ноджон (на переднем плане) заверил, что спрос на NAND-память продолжит расти, тогда как предложение останется ограниченным.
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SK Hynix построит в городе Чхонджу в центральной части Южной Кореи новый завод по производству чипов NAND-памяти, а также предприятие по корпусированию чипов. По словам главы компании Квака Ноджона, на завод NAND-памяти уйдет около 52 млрд долларов, и он должен быть готов к 2029 году. Еще 13 млрд долларов направят на предприятие по упаковке чипов, которое должно быть готово к концу 2027 года.
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