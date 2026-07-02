Назад «Я вижу в этом начало конца бума». Мегаинвестиция производителя чипов усилила нервозность на рынке Инвестиция южнокорейского производителя чипов SK Hynix в размере 65 млрд долларов усиливает опасения инвесторов, что рынок чипов памяти, разогретый бумом ИИ, вскоре может перегреться.

SK Hynix построит в городе Чхонджу в центральной части Южной Кореи новый завод по производству чипов NAND-памяти, а также предприятие по корпусированию чипов. По словам главы компании Квака Ноджона, на завод NAND-памяти уйдет около 52 млрд долларов, и он должен быть готов к 2029 году. Еще 13 млрд долларов направят на предприятие по упаковке чипов, которое должно быть готово к концу 2027 года.