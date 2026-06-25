Рекрутер: развивать в себе нужно прежде всего те навыки, в которых ИИ нас пока не превосходит

В первую десятку мирового рейтинга по активности найма вошла только одна страна Европейского союза, все остальные отстают даже от глобального среднего показателя. Фото иллюстративное.
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Например, согласно международному исследованию, которое отслеживает планы найма в государственном и частном секторах, в мире активность найма высокая, а в Европе – низкая, передает тематический портал Äritehnoloogia.
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По словам члена правления работающей в Ида-Вирумаа строительной компании OÜ Katevara Теэта Энока, рынок в регионе остается живым. При этом у уезда есть своя особенность: большинство генподрядчиков приезжают из других регионов, а местные специалисты затем часто уезжают вместе с ними в Таллинн или Тарту.
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«Отчет OSKA показывает, что в Эстонии достаточно обученных водителей автобусов и грузовиков, однако они либо не приходят работать по профессии, либо не задерживаются в ней. Поэтому надо уделить внимание условиям труда, зарплате, организации работы, привлекательности сектора и более гибкому обучению», – прокомментировал старший советник отдела государственных школ Министерства образования и науки Ало Сави решение министерства прекратить государственный заказ на шестимесячное обучение водителей грузовиков и автобусов в профессиональных училищах.