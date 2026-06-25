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Рекрутер: развивать в себе нужно прежде всего те навыки, в которых ИИ нас пока не превосходит

Работодатели все чаще исходят из того, что двигателем роста производительности будет искусственный интеллект, а не человек. Это влияет и на найм, и на движение на рынке труда.
В первую десятку мирового рейтинга по активности найма вошла только одна страна Европейского союза, все остальные отстают даже от глобального среднего показателя. Фото иллюстративное.
  • В первую десятку мирового рейтинга по активности найма вошла только одна страна Европейского союза, все остальные отстают даже от глобального среднего показателя. Фото иллюстративное.
  • Foto: Pexels
Например, согласно международному исследованию, которое отслеживает планы найма в государственном и частном секторах, в мире активность найма высокая, а в Европе – низкая, передает тематический портал Äritehnoloogia.
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