Акции Nvidia грозит падение на 20%

Инвесторы по всему миру на этой неделе ждут квартальных результатов производителя чипов Nvidia, которые будут опубликованы в среду, однако исторически их выход не сулил акциям компании ничего хорошего.
Очередной сильный квартал Microsoft мог бы меня как акционера только радовать. Однако при разборе результатов в глаза бросилась куда менее приятная цифра. Microsoft вместе еще с четырьмя акциями, рост которых зависит от ИИ, составляет почти половину моего портфеля.
Основные события новой биржевой недели придутся на среду и четверг, когда инвесторам предстоит одновременно оценить результаты ряда технологических компаний, в том числе Nvidia, а также свежую статистику по инфляции и экономическому росту.
За последний год колебания акций после выхода отчетности заметно усилились – торги нередко начинаются снижением более чем на 10%. Однако опытный инвестор может защититься от такого риска с помощью опционов.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.