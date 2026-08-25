Ведущие инвесторы вложили миллиарды в космические компании и платежных гигантов

KM Content Marketing

Мясные и рыбные прилавки Selver стали визитной карточкой сети – здесь сочетаются свежесть, качество и ручная работа. В отличие от обычных упакованных товаров, значительная часть продукции из свежего мяса и рыбы в Selver готовят непосредственно на месте. «Клиент прежде всего ценит свежесть и стабильное качество, и именно этих принципов мы придерживаемся каждый день», — говорит руководитель производства свежих мясных и рыбных продуктов Selver Аймар Канн.