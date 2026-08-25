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Ведущие инвесторы вложили миллиарды в космические компании и платежных гигантов

Самые известные институциональные инвесторы мира во втором квартале радикально изменили свои портфели, вложив миллиарды долларов в космическую отрасль и финансовую инфраструктуру и одновременно значительно сократив риски в секторе полупроводников.
Стремление Кэти Вуд инвестировать в технологии будущего на ранней стадии их развития выразилось в открытии новой позиции в SpaceX: во втором квартале она приобрела 4,5 миллиона акций на сумму 765 миллионов долларов.
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