Государственная дума РФ 22 июля рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов, предусматривающих ограничения для российских граждан, находящихся за рубежом. О решении Совета Госдумы 20 июля сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Евросоюз 13 июля расширил санкции против России, включив в ограничительные списки компанию VK, разработчика мессенджера «Макс», связанных с ФСБ хакеров, сотрудников российских спецслужб и поставщиков программного обеспечения для систем слежки. Отдельные санкции против российских граждан и организаций, причастных к кибератакам, ввела Великобритания.
Государственная дума РФ во вторник, 26 мая, единогласно приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет судам арестовывать имущество уехавших из России граждан для обеспечения уплаты штрафов по ряду административных статей. Поправки должны вступить в силу 1 сентября.
Сербия планирует к концу 2027 года выполнить необходимые условия для присоединения к Шенгенской зоне. Об этом заявил министр по вопросам европейской интеграции страны Неманья Старович. Возможное вступление в Шенген, вероятно, потребует от Белграда отменить безвизовый режим для граждан России.
Мясные и рыбные прилавки Selver стали визитной карточкой сети – здесь сочетаются свежесть, качество и ручная работа. В отличие от обычных упакованных товаров, значительная часть продукции из свежего мяса и рыбы в Selver готовят непосредственно на месте. «Клиент прежде всего ценит свежесть и стабильное качество, и именно этих принципов мы придерживаемся каждый день», — говорит руководитель производства свежих мясных и рыбных продуктов Selver Аймар Канн.