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Министерство обороны Швеции хочет изъять участок гражданина РФ рядом с военно-морской базой

Вооруженные силы Швеции хотят принудительно изъять недвижимость рядом с военно-морской базой Муске, принадлежащую гражданину России, пишет Dagens Industri.
Подводная лодка HMS Gotland в гавани военно-морской базы Карлскруна
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