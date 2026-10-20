Прибыль Coop Pank выросла благодаря процентным доходам и снижению потерь по кредитам

Завтра Coop Pank и LHV опубликуют результаты за третий квартал. Инвестор Стен Сумберг надеется прежде всего увидеть в них подсказки о перспективах на следующий год. При этом от одного банка он ждет более быстрого роста, чем от другого.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.