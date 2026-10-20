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Прибыль Coop Pank выросла благодаря процентным доходам и снижению потерь по кредитам

Чистая прибыль Coop Pank в третьем квартале выросла на 30% по сравнению с прошлым годом и достигла 9,1 млн евро, однако рост процентных доходов сопровождался снижением доходов от комиссий.
По словам председателя правления Coop Pank Арко Куртманна, прибыль выросла благодаря увеличению объемов кредитования и хорошему качеству кредитного портфеля, а дополнительную поддержку результатам оказал рост Euribor.
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