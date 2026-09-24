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Город Таллинн продал акции Coop Pank по цене ниже рыночной

Город Таллинн по итогам аукциона продал всю принадлежавшую ему долю в Coop Pank примерно за 6,32 млн евро.
Таллинн продал свою долю в Coop Pank.
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