Акции Coop Pank разлетелись как горячие пирожки: крупный инвестор получил почти миллион акций

Выбранная Таллинном процедура ускоренного размещения позволяет продать крупный пакет акций Coop Pank за один раз и избежать ситуации, при которой обычная продажа миллионов акций на бирже привела бы к резкому падению их цены, пояснила эксперт по рынкам капитала Валерия Кийск.