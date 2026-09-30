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Акции Coop Pank разлетелись как горячие пирожки: крупный инвестор получил почти миллион акций

Выставленный Таллинном на аукцион пакет из 2,85 млн акций Coop Pank был распределен между примерно десятью инвесторами. Крупнейшие доли достались известному частному инвестору и инвестиционному фонду.
Наибольшее количество акций Coop Pank подписала принадлежащая крупному инвестору Стену Сумбергу компания Observa OÜ, которая приобрела почти миллион акций. «Я получил примерно тот объем, который хотел», – сказал Сумберг.
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