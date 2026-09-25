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Trigon купил акции Coop Pank более чем на миллион евро. «Нас интересовал весь выставленный на продажу пакет»

Фонды Trigon Asset Management были готовы выкупить весь принадлежавший городу Таллинну пакет из 2,85 млн акций Coop Pank, однако из-за высокого спроса в итоге получили лишь часть пакета.
Trigon Dividendifond докупил 190 000 акций Coop Pank к уже имевшимся 299 512 акциям.
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