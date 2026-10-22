Прибыль Tallink выросла, несмотря на ослабление денежного потока

Количество единиц груза, перевезенных судоходной компанией Tallink, в третьем квартале увеличилось за год на 7,8%, хотя на направлении Эстония–Швеция компания перевезла их почти вдвое меньше, чем годом ранее.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.