Грузовые перевозки Tallink выросли, хотя объем грузов в Швецию упал вдвое
Количество единиц груза, перевезенных судоходной компанией Tallink, в третьем квартале увеличилось за год на 7,8%, хотя на направлении Эстония–Швеция компания перевезла их почти вдвое меньше, чем годом ранее.
Следующей весной дивидендный сезон на Таллиннской бирже может вызвать больше вопросов к некоторым известным компаниям, регулярно выплачивающим дивиденды. Прибыль части из них находится под давлением, тогда как дивиденды до сих пор оставались высокими.
Результаты компаний Балтийской биржи за второй квартал показали, что экономика региона набирает обороты, однако это восстановление пока не в равной степени отражается на прибыли компаний. Например, результаты литовской энергетической компании Ignitis Grupė не оправдали ожиданий ни Swedbank, ни Enlight Research, однако установленные ими целевые цены по-прежнему указывают на значительный потенциал роста акций.
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