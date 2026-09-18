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Tallink продлил срок погашения кредита в 170 млн евро

Tallink Grupp продлил на два года конечный срок погашения кредита, взятого в декабре 2023 года. Остаток задолженности по кредиту составляет 169,4 млн евро.
Гарантами по продленному кредиту Tallink Grupp выступают дочерние компании группы, а обеспечением служат принадлежащие им суда.
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