Tallink продлил срок погашения кредита в 170 млн евро

Tallink Grupp перевез в августе этого года 611 913 пассажиров, что на 2,8% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Число грузовых единиц выросло за год на 6,2%, а количество пассажирских автомобилей осталось примерно на прошлогоднем уровне.
На Балтийской бирже есть сильные компании, однако хорошая компания не означает автоматически хорошую инвестицию – решающее значение имеют перспективы роста и риски, рассказал старший аналитик и портфельный управляющий Avaron Сильвер Шмейман.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.