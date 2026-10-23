Норвежский фонд потерял 26,5 млрд евро и предупредил о рисках, связанных с искусственным интеллектом
Норвежский государственный инвестиционный фонд объемом 2,3 трлн долларов в четверг сообщил, что занял более осторожную позицию в отношении фондовых рынков и некоторых крупнейших технологических компаний, передает Reuters.
Крупнейший инвестиционный фонд в мире – Норвежский пенсионный фонд, известный также как Нефтяной фонд – в декабре полностью вышел из позиций на Таллиннской бирже. При этом он увеличил свою долю в судоходной компании Tallink Grupp через Финляндию.
Норвежский государственный пенсионный фонд, он же Норвежский нефтяной фонд, в ноябре активно приобретал акции Enefit Green, увеличив свой портфель в производителе возобновляемой энергии более чем на 75%.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.