Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу

Норвежский нефтяной фонд с конца сентября активно распродавал свои позиции на Таллиннской бирже. К началу декабря все они были окончательно проданы.
- В ноябре фонд продал 1,25 млн акций LHV на сумму около 4,1 млн евро, после чего у него осталось 350 000 акций, которые были проданы в начале декабря.
- Foto: Liis Treimann
За три месяца крупнейший в мире инвестиционный фонд вышел из всех своих позиций на Таллиннской бирже. В общей сложности за несколько месяцев фонд продал 6,6 млн акций Tallink, 2,6 млн акций LHV Group, 0,8 млн акций Silvano Fashion Group и 0,2 млн акций Ekspress Grupp. Совокупная стоимость этих позиций составляла около 14 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Член правления Infortar и основной совладелец Tallink Айн Ханшмидт на этой неделе приобрел почти 100 000 акций Tallink Grupp.
Ведущие подкаста Swedbank «Investeerimisjutud» Меэлис Маазик и Тармо Танилас поделились на Инвестиционном фестивале своим мнением о происходящем на рынках и на этом фоне озвучили «ракетные» предупреждения – идеи, цена которых может многократно вырасти.
В прошлом месяце Infortar сделал добровольное предложение о выкупе акций Tallink по цене 0,55 евро за акцию. Согласно данным биржи, шесть иностранных фондов решили полностью продать все свои акции.
Чистая прибыль котирующегося на бирже производителя нижнего белья Silvano Fashion Group в третьем квартале сократилась за год более чем на 7%.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.