Назад 29.12.25, 17:10 Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу Норвежский нефтяной фонд с конца сентября активно распродавал свои позиции на Таллиннской бирже. К началу декабря все они были окончательно проданы.

В ноябре фонд продал 1,25 млн акций LHV на сумму около 4,1 млн евро, после чего у него осталось 350 000 акций, которые были проданы в начале декабря.

Foto: Liis Treimann

За три месяца крупнейший в мире инвестиционный фонд вышел из всех своих позиций на Таллиннской бирже. В общей сложности за несколько месяцев фонд продал 6,6 млн акций Tallink, 2,6 млн акций LHV Group, 0,8 млн акций Silvano Fashion Group и 0,2 млн акций Ekspress Grupp. Совокупная стоимость этих позиций составляла около 14 млн евро.