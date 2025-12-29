Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,76%307,62
  • OMX Riga−0,54%925,39
  • OMX Tallinn0,84%2 032,33
  • OMX Vilnius0,64%1 331,82
  • S&P 500−0,43%6 899,93
  • DOW 30−0,39%48 523,18
  • Nasdaq −0,69%23 431,43
  • FTSE 1000,01%9 871,47
  • Nikkei 225−0,44%50 526,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,13
  • 29.12.25, 17:10

Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу

Норвежский нефтяной фонд с конца сентября активно распродавал свои позиции на Таллиннской бирже. К началу декабря все они были окончательно проданы.
В ноябре фонд продал 1,25 млн акций LHV на сумму около 4,1 млн евро, после чего у него осталось 350 000 акций, которые были проданы в начале декабря.
  • В ноябре фонд продал 1,25 млн акций LHV на сумму около 4,1 млн евро, после чего у него осталось 350 000 акций, которые были проданы в начале декабря.
  • Foto: Liis Treimann
За три месяца крупнейший в мире инвестиционный фонд вышел из всех своих позиций на Таллиннской бирже. В общей сложности за несколько месяцев фонд продал 6,6 млн акций Tallink, 2,6 млн акций LHV Group, 0,8 млн акций Silvano Fashion Group и 0,2 млн акций Ekspress Grupp. Совокупная стоимость этих позиций составляла около 14 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

