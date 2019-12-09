Terake: помощник предприятий в менеджменте трудовых процессов

Многие предприятия сталкиваются с проблемой систематизации сбора и администрирования потоков постоянно поступающих данных. Разработанный эстонской компанией Terake мобильный ассистент предоставляет уникальный инструмент управления рабочим временем и другими ресурсами для предприятий промышленности, сферы обслуживания и сельского хозяйства. К настоящему моменту Terake уже активно работает и с зарубежными рынками.

С помощью смартфона и современных технологий можно одним нажатием кнопки регистрировать рабочее время, расход материалов и зафиксированные на пути объекты, оптимизируя затраты на машины и оборудование, принадлежности, материалы и рабочую силу. Приложение Terake придает оперативность работе бухгалтерии по учету рабочего времени, предоставляя данные буквально в режиме реального времени.

Основатель и руководитель Terake.com Карел Кунингас говорит, что конкурентные преимущества программного обеспечения – это прежде всего заложенные в его решении логичность, простота и удобство для пользователя. «Любой пользователь может без всяких инструкций воспользоваться всеми функциями приложения Terake Workfields и делать с его помощью все, что ему нужно и чего он ожидал при регистрации. Самая сильная сторона нашего приложения заключается в том, что оно позволяет предприятию и управлять работой мобильных, то есть работающих вне территории предприятия, сотрудников, и вести учет времени работы оборудования и расхода материалов».

Карел Кунингас , oснователь, руководитель Terake.com На основании отзывов клиентов можно сказать, что разработка приложения удалась: оно работает без всяких сбоев или самопроизвольного закрытия окон. Отдельной ценностью для клиентов должна статьи возможность работы приложения в режиме офлайн, то есть без подключения к интернету.

Terake отлично решает вопросы регистрации рабочего времени на промышленных предприятиях и на любом производстве, где можно использовать для этого технологии RFID, PIN-кодов или NFC. Например, сервис Factory работает на настенном планшете, где каждый работник вводит индивидуальный код, сканирует отпечаток пальца или регистрирует карту-ключ, чтобы начать или завершить работу. Помимо менеджмента рабочего времени, Terake незаменимо в организации, планировании и учете средств труда и связанной с ними отчетности. Все зарегистрированные данные поступают в приложение, откуда их можно экспортировать в отчеты, составляемые в Excel, бухгалтерской программе или программе автоматизации бизнес-процессов (SAP).

Удобное смарт-приложение для регистрации мобильной работы

На сегодня существенная часть нашей повседневной работы перекочевала в мобильные устройства, поэтому команда Terakese уделила последний год именно развитию мобильного приложения. Разработана его интеграция с системами ERP и GPS-устройствами, создана возможность вывода отчетов прямо на телефон. При этом все программы приложения работают и на базе Аndroid, и на iOS.

Версия приложения для сельского хозяйства дополнена программой детальной разметки полей и управления препятствиями, позволяющей обнаруживать и отмечать имеющиеся на полях объекты. Немаловажно для предприятий сельского хозяйства и то, что приложение Terake сотрудничает с John Deere, благодаря чему в него интегрирована система управления точным земледелием MyJohnDeere. Приятно, что в этом году на выставке Agritechnika в Ганновере компания John Deere представляла Terake как своего партнера. При интеграции с системой управления парком машин Terake позволяет в дополнение к данным управления точным земледелием регистрировать и данном машинного парка, такие как время пробега, уровень топлива и т.д.

«На основании отзывов клиентов можно сказать, что разработка приложения удалась: оно работает без всяких сбоев или самопроизвольного закрытия окон. Отдельной ценностью для клиентов должна статьи возможность работы приложения в режиме оффлайн, то есть без подключения к интернету», – рассказывает Кунингас. «Получив от администратора нужные права, сотрудник может с помощью нового приложения выполнять и функции администратора – изменять и добавлять параметры, например виды работ, объекты, инструменты, машины, материалы и т.д. Кроме того, мы снабдили приложение различными уведомлениями, возможностью заверения цифровой подписью, окнами графиков работы и электронными накладными, необходимыми, например, транспортным предприятиям».

В следующем году выйдет и т.н. сокращенная версия Terake для персонального пользования, которая обеспечивает регистрацию своей собственной работы и управление своим рабочим временем, проектами, клиентами и объектами. Набор функций в этой версии приложения, разумеется, сокращен до комплектации, совершенно достаточной для персонального пользования.

Мир приветствует хорошие продукты

Наряду с этим Terake сегодня активно занимается экспортом. «Мы сумели найти трех инвесторов, которые верят в будущее нашего продукта и хотят содействовать глобальному продвижению приложения Terake. Первые намеченные нами зарубежные рынок – это другие страны Балтии, Румыния, Украина и Германия. Но приложение настолько легко внедрить и оно настолько интуитивно понятно для пользователя, что им можно пользоваться по всему миру», – сказал Кунингас.

Он добавил, что предприятия отлично знают, что вопрос достижения целей нередко заключается в планировании времени, а это означает, что совершенствование планирования с помощью специальных инструментов быстрее приведет к цели и поможет сберечь как рабочее время, так и непосредственно финансы предприятия.

Terake включает все необходимое для следующих операций с данными: - Систему регистрации и учета рабочего времени и средств труда. - Приложение для управления оперативными планами и мобильными заданиями для предприятий, деятельность которых подразумевает постоянные разъезды и тесно связано с машинами и оборудованием. - Инструменты для управления графиками и планами работы, анализа расхода материалов, анализа времени работы машин, транспортный модуль, электронные накладные, подпись накладных, объекты и карты на мобильном телефоне, приложение по сервисным подразделениям и техническому обслуживанию и инструмент бригадира для управления бригадой. - Сельскохозяйственный модуль, то есть система управления фермерским хозяйством с электронным журналом сельскохозяйственного учета.

www.terake.com