Назад 19.12.25, 06:00 Нарвитянка держит отель у фьорда в Норвегии – для немецких рыбаков и уставших мужчин из Эстонии Предпринимательница из Нарвы Ольга Краузе перебралась с семьей в Норвегию и купила там старый отель Terråk Gjestegård в прибрежном городке Террок, где живут чуть более пятисот человек. За пару лет она привела гостиницу в порядок и собирается возить к себе из Германии рыбаков, а из Эстонии – яхтсменов и тех, кто хочет подлечить нервы, глядя на фьорды.

Ольга Краузе у камина в своем норвежском отеле.

Foto: Ольга Краузе

Из-за потепления воды морская рыба из южной части Норвегии мигрировала на север, и Террок оказался очень рыбным местом, привлекая любителей рыбалки из разных стран. Кроме того, Ольга начала устраивать концерты для местных жителей и «дачников» из Эстонии и Германии, в том числе свой ежегодный Октоберфест.

Муж Ольги Нико – немец. Они познакомились в Норвегии, там же у них родились двое детей. В 2015 году семья переехала в Нарву, где жила до 2022 года, после чего снова уехала обратно.

Ольга, почему в 2015-м вы всей семьей переехали в Эстонию?

Меня замучила ностальгия, и я решила поехать в Нарву, когда детям было три годика и один год. Мы прожили в Нарве восемь лет, построили достаточно успешный бизнес по ландшафтному дизайну. Муж у меня – арборист. Фирма Green Tree и сейчас успешно обслуживает квартирные товарищества – это то, что осталось от нашей деятельности в Нарве. Ты все еще хозяйка или продала фирму? Отдала своей маме Елене Вальме. Если сказать по-человечески, у меня просто остались хорошие сотрудники в Нарве, а мы решили уехать. От того, что я уезжаю, мои сотрудники не должны были потерять работу. Поэтому я передала фирму маме, и она дальше ведет дела. У нее там сейчас несколько десятков товариществ в обслуживании, по-моему. То есть, в Нарве наша деятельность из всего зеленого переросла в обслуживание КТ дворниками-уборщицами. Почему же вы снова уехали в Норвегию? Это было в 2022 году. Я просто хочу жить в безопасной стране и растить своих детей в безопасности и стабильности. Мне кажется, что в Норвегии их будущее будет лучше. Сразу был план заняться в Норвегии бизнесом или сначала была какая-то работа по найму? Я устроилась на работу в фирму по ландшафтному дизайну. И мой опыт ведения бизнеса в Эстонии… Меня за него и взяли, потому что я могла организовать работу. Я была бригадиром.

Отель пришлось значительно обновить внутри и поменять кухонное оборудование.

Foto: Ольга Краузе

А как вам пришла в голову идея купить отель?

Я всегда хотела иметь, во-первых, свой бизнес, во-вторых, я искала новые возможности, а мое внутреннее гостеприимство звало меня именно в этом направлении. Хотелось создавать какие-то пространства. А еще заниматься проектами и сотрудничеством в туристической сфере – вот это мне досталось, опять же, от мамы.

Но, насколько я понимаю, не все пошло, как по маслу?

Первый год ушел на разные сложные юридические вопросы. Но в 2025 году мы закрыли прошлое и вложились, скажем так, в фундамент бизнеса: в кухонную технику, в ремонт ресторана, обновление номеров. В общем, первые два года владения отелем были про стабилизацию и наведение порядка. Сейчас начинается этап развития всего – продуктов, программ и новых форматов для гостей.

И кто эти гости? Кто ваши основные клиенты?

Сначала были только однодневные туристы, проезжающие мимо, и не было никакой деятельности для местных жителей. Зимой и осенью, то есть не в туристический сезон, мы стали заниматься работой с местными, мы делаем для них мероприятия, например, ежегодно проводим Октоберфест – это достаточно большое событие здесь. Выступать приглашаем артистов из Эстонии, например, у нас пела таллиннская звезда Meya Matzerath и Анне Калинен из Нарвы.

Супруги Краузе и таллиннская певица Meya Matzerath устроили немецкий Октоберфест в норвежском городке Террок.

Foto: Ольга Краузе

А что это вообще за городок – Террок? Это же не какая-то туристическая мекка в Норвегии?

Это не туристическая мекка, но мы находимся на дороге, по которой люди едут на Лофотены. Это очень известные в Норвегии острова, очень красивые. Мы – недалеко от дороги из Тронхейма к Лофотенскому архипелагу, куда ездит много людей, и часть из них останавливается у нас ночевать. Норвегия, в отличие от Эстонии, не проезжается за два часа, поэтому у нас много туристов на одну ночевку.

Нико Краузе наглядно показывает, зачем рыбаки едут в эти края.

Foto: Ольга Краузе Ваш городок тоже у моря?

Да, Террок – небольшой город, он прямо около фьорда. Здесь очень красивые пейзажи, то есть нашу дорогу туристы выбирают, если едут не напрямую по трассе, а по красивым местам. И также к нам приезжает очень много рыбаков, особенно немецких, потому что на тех же Лофотенах – дорого и много туристов. А если хочется порыбачить в тишине, едут к нашему фьорду.

На мероприятия, которые ты устраиваешь, тоже ходят туристы или только местные?

Нет, на мероприятия приходят местные. Мы сосредоточились на том, чтобы приглашать именно здешних людей, со всех окрестных коммун. И молодежь приходит к нам потусоваться, потому что других возможностей тут нет.

Хотя, на самом деле, когда приезжают гости из Эстонии, они все удивляются, что это вроде деревня, но очень развитая. То есть в Норвегии нет заброшек, у нас тут инфраструктура достаточно развита и места красивые, туристические. Рядышком находится одна из самых высоких гор Норвегии, куда приезжает очень много туристов на хайкинг.

Ты сказала, что вложилась в ремонт ресторана и самого отеля. Какие у тебя планы?

Теперь мы хотим сосредоточиться не на однодневных туристах, а на приеме групп. У нас сезонный бизнес – весна, осень, ну и лето, естественно. Зимой мы работаем над проектами, в том числе очень плотно с Эстонией – просто потому, что там куча знакомых, которые хотят поучаствовать.

Я даже открыла здесь некоммерческую организацию, чтобы можно было сотрудничать с НКО из Эстонии в международных проектах. И я ищу такие НКО в Эстонии. Кстати, забавно: то, что в Эстонии называется mittetulundusühing, в Норвегии – ideell organisasjon, почти «идеальная организация». Сейчас мы с партнерами из Эстонии готовим две программы ретрита.

У одной эстонской художницы из Хаапсалу здесь, в нашей деревне, есть домик – как дачка. Мы с ней готовим каникулы для художников – ты приезжаешь и рисуешь картину под ее руководством, она учит тебя рисовать. А с меня в этом проекте ночлег и питание. На следующее лето у нас будет два-три заезда таких групп из Европы.

Северное сияние над норвежским городком Террок.

Foto: Ольга Краузе

Ты называешь это ретритом. У меня с этим словом ассоциируются какие-то духовные практики из индуизма.

Не совсем так. Это скорее психологические группы. И вторая группа – мы сейчас работаем с одним НКО в Эстонии, будем собирать мужчин, которые хотят отдохнуть, порыбачить, посидеть и повтыкать на фьорды и вместе с этим – поработать с психологом, обсудить свои проблемы. Подробнее пока не могу рассказывать, но, в общем, это будет ретрит для мужчин, которым грустно и хочется немножечко отдохнуть от своей рутины.

Одноразовые туристы – это хорошо, но это очень трудозатратно. В этом году у нас уже было несколько групп, и нам очень понравилось: на неделю заезжают несколько человек, и мы занимаемся их программой – развлекаем, возим, все показываем, все рассказываем, кормим чем-то аутентичным – местная рыба, лоси, олени, киты…

Киты?

Да, здесь можно купить мясо кита. У нас в этом году новый повар, с которым мы планируем разработать очень аутентичное местное меню. Будет мясо лося, мясо кита, специфическая местная рыба – палтус, например.

В целом, местная кухня рыбно-мясная? Из овощей в Норвегии, наверное, почти ничего не растет, если сравнивать с Эстонией?

Да, я пыталась вырастить помидорчики, у меня ничего не получилось. Мы все-таки… не совсем на севере – так нельзя сказать, мы в центре Норвегии, но, если смотреть из Эстонии, это север.

Сильно холоднее, чем в Эстонии?

Сильно теплее – у нас Гольфстрим рядом. Летом не бывает жарко, +20 – это обычная летняя температура, но зимы гораздо мягче. Чтобы ты понимал, у меня сейчас зеленая трава.

Так и у меня в Нарве снег смыло дождем, и трава зеленая.

Я знаю погоду в Нарве, но у меня и в феврале будет зеленая трава.

Ты сказала, что у эстонской художницы в Терроке дача. Это обычное дело у вас?

У нас в этом смысле очень интересная деревня. Здесь, конечно, живут норвежцы, но несколько домов принадлежат эстонцам, и несколько домов – немцам. Мы с мужем попали в самую точку – у него здесь свои немецкие друзья, у меня свои эстонские друзья.

И для них это фактически тоже дачи?

Для эстонцев – да. Немцы приезжают на лето, но, в основном, это рыбаки. И один немецкий бизнесмен сдает жилье немецким рыбакам. Они говорят, что рыба с юга Норвегии ушла на север, она теперь вся у нас. Это из-за потепления и человеческого воздействия – все-таки в Норвегии рыбу ловят в промышленных масштабах.

Родители моего мужа раньше, по молодости, всегда ездили в Норвегию в район Ставангера, это примерно на тысячу километров южнее нас. А сейчас туда уже мало кто ездит, потому что там нечего особо ловить. А к нам, наоборот, ездят больше. А с рыбаками и яхтсмены стали приезжать. Кстати, еще одни мои партнеры - нарвские яхтсмены.

До вас можно дойти под парусом из Нарвы?

Можно, но тяжело, сложно и долго. Они планируют привозить сюда яхты на машинах и здесь кататься.

А как вообще до вас добираются туристы из Эстонии?

На машинах. Паромом из Таллинна в Стокгольм, оттуда тысяча километров на машине. 12 часов рулить – не так уж и сложно. Ко мне многие друзья так приезжают с семьями, у меня на все лето один из домиков при отеле расписан именно под своих гостей.

Своим друзьям из Эстонии ты бы посоветовала открывать бизнес в Норвегии или отговаривала бы?

Это личное дело каждого. Мне кажется, что это не сложно, это мое личное субъективное мнение. Но, конечно, прежде, чем что-то открывать, нужно сначала разобраться с законодательством, с местными правилами. Нужно очень хорошо знать правила, по которым здесь играет бизнес.

Если сравнивать, где проще вести бизнес и где выгоднее?

В Норвегии выгоднее тем, кто готов работать системно и на долгую дистанцию. В Эстонии обычно проще стартовать и быстрее можно тестировать идеи.

В Эстонии проще еще и потому, что ты просто знаешь больше людей, с кем можно работать. В Норвегии мне сложнее из-за языка - я по-норвежски говорю уже достаточно неплохо, но языковой барьер еще есть. Это первая преграда.

Вторая преграда – норвежские законы суровее, чем наши в плане ведения бизнеса. Очень много документации, отчетности – в Эстонии система легче, а для входа в бизнес, по сути, ничего не надо – просто открываешь фирму и начинаешь работать. Но раз меньше правил, больше остается на усмотрение государства – оно решает в конкретном случае, что ты сделал правильно, а что нет. В Норвегии же много организаций, которые тебя проверяют и безумное количество документов, я просто утопаю в этой рутине! Но если ты работаешь по правилам, никого не пытаешься обмануть, тогда все четко и прозрачно.

Также в Норвегии отсутствуют разные коррупционные схемы, и я не замечала панибратства. Ко мне здесь относятся, как к равной, и неважно, на каком языке я говорю, неважно, что я иностранка, гражданка другой страны. Из нашей мэрии ко мне сами первыми пришли знакомиться, у нас прекрасные отношения, и когда мне нужна помощь или подсказка, они всегда открыты.

Может быть, это потому, что местечко маленькое, и все друг друга знают. Например, если у мэра возник какой-то вопрос, он по дороге на работу просто зайдет ко мне на кофе, и мы с ним все обсудим. Потому что он очень заинтересован, чтобы мы успешно работали.