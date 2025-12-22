Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,03%304,92
  • OMX Riga−0,55%928,35
  • OMX Tallinn−0,06%2 014,13
  • OMX Vilnius0,27%1 319,15
  • S&P 5000,61%6 876,19
  • DOW 300,5%48 377,37
  • Nasdaq 0,54%23 433,1
  • FTSE 100−0,32%9 865,97
  • Nikkei 2251,81%50 402,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,6
  22.12.25, 15:30

Инвестор Тоомас: соблазн велик – стоит ли ставить на лучшую акцию года

Мне попалась на глаза акция из S&P 500, показавшая в этом году лучшую доходность. Что любопытно, за ней стоит хорошо известный бренд в сегменте карт памяти. И я поймал себя на мысли: а что, если бы я тоже запрыгнул на эту ракету?
В этом году лучшую доходность в индексе S&P 500 показала компания SanDisk, которая вышла на биржу только в феврале и присоединилась к индексу в конце ноября.
  • В этом году лучшую доходность в индексе S&P 500 показала компания SanDisk, которая вышла на биржу только в феврале и присоединилась к индексу в конце ноября.
  • Foto: AP/Scanpix
Прежде чем запрыгивать куда-либо, я взглянул на то, как в предыдущем году вела себя акция, показавшая лучшую доходность, – имеет ли вообще смысл рассматривать такую стратегию импульса. Акция, показавшая лучшую доходность в этом году, поднялась на целых 500%, и я даже не помню, когда в последний раз лучшая акция индекса S&P 500 показывала такой результат.
