Инвестор Тоомас: соблазн велик – стоит ли ставить на лучшую акцию года
Мне попалась на глаза акция из S&P 500, показавшая в этом году лучшую доходность. Что любопытно, за ней стоит хорошо известный бренд в сегменте карт памяти. И я поймал себя на мысли: а что, если бы я тоже запрыгнул на эту ракету?
В этом году лучшую доходность в индексе S&P 500 показала компания SanDisk, которая вышла на биржу только в феврале и присоединилась к индексу в конце ноября.
Foto: AP/Scanpix
Прежде чем запрыгивать куда-либо, я взглянул на то, как в предыдущем году вела себя акция, показавшая лучшую доходность, – имеет ли вообще смысл рассматривать такую стратегию импульса. Акция, показавшая лучшую доходность в этом году, поднялась на целых 500%, и я даже не помню, когда в последний раз лучшая акция индекса S&P 500 показывала такой результат.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Полярные ночи заставляют меня меланхолично оглядываться на прошедший год. Еще недавно я добавил в свой список наблюдения одного из самых небольших, с рыночной капитализацией около 300 миллиардов долларов, производителей микросхем памяти в США. Я снова о компании Micron, которая больше не дает мне покоя.
Волатильность и красный цвет последней недели нисколько не смутили опытных инвесторов. Наоборот: падение рассматривается как распродажа в магазине. А лучшее лекарство от нервов – стабильный денежный поток.
Аналитики с Уолл-стрит в конце каждого года делятся своими прогнозами по фондовому рынку на следующий год, и на этот раз они в основном настроены оптимистично. Стратеги ожидают, что индекс S&P 500 в новом году достигнет уровня 7100-8000 пунктов, что означает рост до 16%.
Людей повально увольняют, заменяя на искусственный интеллект. Мы на грани входа в эру, когда все лишатся работы, поскольку все делать за них будет компьютер. Скорость распространения этого мифа ужасает, ибо реальность совершенно другая, пишет журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.