Назад KM 19.12.25, 13:50 Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете? Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.

Гендиректор Laomaailm Рут Селиранд и руководитель команды по продукции Йоэль Йоа говорят прямо: умный склад – это не расходы, а система, приносящая прибыль, требующая меньше рабочей силы, ускоряющая движение запасов и позволяющая принимать решения на основе данных, а не интуиции.

В Эстонии предприятия часто уделяют складу внимание в последнюю очередь – пока полки не переполнятся, а поддоны с товаром не выстроятся в ряд на полу. На самом деле, стены и пространство склада скрывают в себе огромный потенциал, использование которого может повысить эффективность работы на десятки процентов.

Складское хозяйство уже давно перестало быть просто «хранением вещей», а превратилось в системную и точную науку, в которой играют роль пространственная логика, технология и даже психология. Если раньше целью было просто надежное хранение товаров, то сегодня основное внимание уделяется скорости, безопасности и данным – как размещены товары, сколько места они занимают и как быстро их можно поместить на склад или достать оттуда. Опытные специалисты по складскому делу говорят, что хорошо спланированный склад может дать до 40% больше полезного объема по сравнению с имеющейся площадью. Это не обязательно означает новое здание, а скорее умное планирование – более плотное расположение стеллажей, динамичные решения, промежуточные этажи , которые при необходимости можно переместить в другое место, и оптимизированные пути перемещения.

Мифы и реальность автоматизации

Часто считается, что автоматизация склада – это роскошь для крупных предприятий. Действительно, полностью автоматизированный склад без персонала в Эстонии – это еще редкость, требующая довольно больших инвестиций, но автоматизация не обязательно означает «все или ничего». Малые предприятия могут начать с простых решений – упорядочивания данных, внедрения складского программного обеспечения (WMS) и выявления рабочих процессов. После этого можно постепенно начать добавлять полуавтоматические решения , роботов или подъемные системы, которые уменьшают количество физической работы и ошибок.

Если специалист по складу не знает, где находится товар, то этому невозможно научить и робота. Автоматизация требует четких данных и упорядоченных процессов. Компании в Эстонии стоят перед выбором: положиться на память кладовщика, который знает все наизусть, или перейти к управлению, основанному на данных, где решения принимаются на основе цифр, а не интуиции.

“Зеленый поворот” добрался и до склада

В сфере складского хозяйства все чаще говорят об углеродном следе – как в смысле выбросов углерода, так и в смысле растрачиваемых ресурсов. Механизмы углеродной адаптации Европейского Союза (CBAM) требуют, чтобы импортеры металлических изделий точно знали, с каким углеродным следом были произведены их товары. Это влечет за собой сложную отчетность, но и большую прозрачность.

С точки зрения окружающей среды и качества разумнее отдавать предпочтение европейским производителям, потому что истинный смысл “зеленого поворота” заключается не только в защите окружающей среды, но и в экономической эффективности. Каждый сэкономленный киловатт и предотвращенная ошибка – это реальная выгода. Энергоэффективное оборудование, светодиодное освещение и умные датчики, которые выключают свет, когда в помещении никого нет, – это гигиена современного склада. Устойчивость означает не только энергию – это еще и безопасность людей. Счастливый сотрудник, который не падает на складе и не уходит на больничный из-за перегрузки, так же важен, как и новый робот.

Будущее склада: данные, ИИ и человек

К 2030 году склад не будет просто помещением, где хранятся товары – это будет живая система, которая самостоятельно принимает решения, отслеживает потоки товаров, адаптируется и оптимизирует организацию работы в режиме реального времени. Искусственный интеллект будет прогнозировать, какие товары вскоре понадобятся, и анализировать, где могут возникнуть проблемы. Но, прежде чем ИИ сможет управлять складом, компания должна сделать один простой, но важный шаг – прояснить свои процессы и сделать данные видимыми.

Хороший склад похож на симфонию, сыгранную с умелым дирижером: каждый человек и каждая машина выполняют свою роль, движения логичны, а темп точен. Каждый кубометр пространства работает на благо владельца.

Если вы хотите узнать, как повысить эффективность работы склада, и сделать первый шаг к улучшению процессов, обратитесь в Laomaailm . Мы заставим каждый кубометр склада работать на вас!