Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,62%305,02
  • OMX Riga−0,56%933,51
  • OMX Tallinn0,68%2 015,43
  • OMX Vilnius0,23%1 315,56
  • S&P 5000,88%6 834,5
  • DOW 300,38%48 134,89
  • Nasdaq 1,31%23 307,62
  • FTSE 1000,61%9 897,42
  • Nikkei 2251,03%49 507,21
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • OMX Baltic0,62%305,02
  • OMX Riga−0,56%933,51
  • OMX Tallinn0,68%2 015,43
  • OMX Vilnius0,23%1 315,56
  • S&P 5000,88%6 834,5
  • DOW 300,38%48 134,89
  • Nasdaq 1,31%23 307,62
  • FTSE 1000,61%9 897,42
  • Nikkei 2251,03%49 507,21
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • 21.12.25, 11:14

Полиция: взрыв в Ülemiste – единичный случай и не несет угрозы жителям

После взрыва, произошедшего в субботу вечером в таллиннском торговом центре Ülemiste, полиция заявляет, что инцидент носит единичный характер и не представляет угрозы для общественной безопасности.
Генеральный директор КаПо Марго Паллосон.
  • Генеральный директор КаПо Марго Паллосон.
  • Foto: Andras Kralla
Взрыв произошел 20 декабря на первом этаже торгового центра. По данным Полиции безопасности (КаПо), в одном из мусорных баков с бытовыми отходами сработало устройство. В результате пострадал сотрудник торгового центра, которого госпитализировали. Его жизнь вне опасности. По факту случившегося начато уголовное расследование по части 1 статьи 405 Уголовного кодекса – за изготовление взрывного устройства.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 20.12.25, 19:56
Торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за взрыва
В субботу вечером спасатели эвакуировали посетителей из торгового центра Ülemiste. Спасательный департамент подтвердил ERR, что пострадал один человек.
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения. По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимости из Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 19.12.25, 06:00
Нарвитянка держит отель у фьорда в Норвегии – для немецких рыбаков и уставших мужчин из Эстонии
2
Новости
  • 19.12.25, 13:57
Олег Гросс инвестирует миллионы в солнечную электростанцию
3
Новости
  • 20.12.25, 19:56
Торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за взрыва
4
Биржа
  • 20.12.25, 10:43
Netflix приобретает эстонского разработчика игровых аватаров
5
Новости
  • 19.12.25, 14:58
Ключевой деятель «Левадии» должен выплатить почти миллион евро
6
Новости
  • 17.12.25, 06:00
«Это просто произвол»: бизнесмен, потерявший одну компанию, разругался с банком из-за другой

Последние новости

Подсказка
  • 21.12.25, 13:02
Впереди праздники: сокращенные рабочие дни и повышенная оплата – разъясняем правила
Новости
  • 21.12.25, 11:46
Глава Торгово-промышленной палаты: преемнику Пеэтера Раудсеппа нужно навести порядок в методике и коммуникации
Новости
  • 21.12.25, 11:14
Полиция: взрыв в Ülemiste – единичный случай и не несет угрозы жителям
Новости
  • 20.12.25, 19:56
Торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за взрыва
Новости
  • 20.12.25, 14:36
Гуйдо Пярнитс: даже после окончания войны экономика Эстонии быстро не оживет
Новости
  • 20.12.25, 13:32
Эстония заключила стратегическое соглашение с Nokia о создании ИИ‑инфраструктуры
Новости
  • 20.12.25, 12:20
Rug Mööbel увеличила выручку и готовится к открытию новых магазинов
Биржа
  • 20.12.25, 10:43
Netflix приобретает эстонского разработчика игровых аватаров

Сейчас в фокусе

После приобретения компания Ready Player Me прекратит предоставление своих текущих услуг с 31 января 2026 года.
Биржа
  • 20.12.25, 10:43
Netflix приобретает эстонского разработчика игровых аватаров
Ольга Краузе у камина в своем норвежском отеле.
Интервью
  • 19.12.25, 06:00
Нарвитянка держит отель у фьорда в Норвегии – для немецких рыбаков и уставших мужчин из Эстонии
Андрей Лешкин на протяжении долгого времени был членом правления футбольного клуба Levadia и одним из президентов клуба. С декабря он больше не входит в состав правления.
Новости
  • 19.12.25, 14:58
Ключевой деятель «Левадии» должен выплатить почти миллион евро
Торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за взрыва
Новости
  • 20.12.25, 19:56
Торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за взрыва
FTC пытается прижать бизнес из-за того, что тот использует искусственный интеллект! Разве это не методы подобного рода диктаторов?
Биржа
  • 20.12.25, 06:00
Вкус биржи: коммунисты разваливают хорошо работающий бизнес
«Это просто произвол»: бизнесмен, потерявший одну компанию, разругался с банком из-за другой
Новости
  • 17.12.25, 06:00
«Это просто произвол»: бизнесмен, потерявший одну компанию, разругался с банком из-за другой
Как стать миллионером - сложно, но...
Подсказка
  • 19.12.25, 08:39
Как стать миллионером - сложно, но...
Мы все посчитали
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025