Полиция: взрыв в Ülemiste – единичный случай и не несет угрозы жителям

Взрыв произошел 20 декабря на первом этаже торгового центра. По данным Полиции безопасности (КаПо), в одном из мусорных баков с бытовыми отходами сработало устройство. В результате пострадал сотрудник торгового центра, которого госпитализировали. Его жизнь вне опасности. По факту случившегося начато уголовное расследование по части 1 статьи 405 Уголовного кодекса – за изготовление взрывного устройства.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения. По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимости из Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.