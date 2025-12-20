Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,62%305,02
  • OMX Riga−0,56%933,51
  • OMX Tallinn0,68%2 015,43
  • OMX Vilnius0,23%1 315,56
  • S&P 5000,88%6 834,5
  • DOW 300,38%48 134,89
  • Nasdaq 1,31%23 307,62
  • FTSE 1000,61%9 897,42
  • Nikkei 2251,03%49 507,21
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,5
  20.12.25, 10:43

Netflix приобретает эстонского разработчика игровых аватаров

После того как Netflix изменил свою игровую стратегию, сосредоточившись на играх для телевизоров, компания объявила о приобретении эстонской платформы для создания аватаров Ready Player Me, сообщил TechCrunch.
После приобретения компания Ready Player Me прекратит предоставление своих текущих услуг с 31 января 2026 года.
  • Foto: AP/Scanpix
Стриминговый сервис сообщил в пятницу, что планирует использовать инструменты разработки и инфраструктуру стартапа для создания аватаров, которые позволят подписчикам Netflix переносить свои личности и фан-базы из разных игр.
