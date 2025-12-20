Netflix приобретает эстонского разработчика игровых аватаров

После того как Netflix изменил свою игровую стратегию, сосредоточившись на играх для телевизоров, компания объявила о приобретении эстонской платформы для создания аватаров Ready Player Me, сообщил TechCrunch.
После приобретения компания Ready Player Me прекратит предоставление своих текущих услуг с 31 января 2026 года.
Foto: AP/Scanpix
Стриминговый сервис сообщил в пятницу, что планирует использовать инструменты разработки и инфраструктуру стартапа для создания аватаров, которые позволят подписчикам Netflix переносить свои личности и фан-базы из разных игр.
