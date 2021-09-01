Розничная торговля: советы бизнесу на 2021 год от Google и эстонской компании RIA.com Marketplaces

Прошлый 2020 год стал крупнейшим в истории цифровых продаж, которые по всему миру составили 836 миллиардов евро. Это на 50% больше, чем в 2019 году.

Аналитики Google уверены, что тенденция к онлайн-покупкам будет расти и в июне опубликовали советы для бизнеса. А в успешной эстонской компании RIA.com Marketplaces знают, как держать планку даже в кризис. Рассказываем о последних трендах и советах.

В 2020 году доля покупок в интернете в Эстонии составила 25% от всех приобритений. И суммарно за пять последних лет рост составил 10%. Euromonitor прогнозирует, что доля продаж электронной коммерции и в дальнейшем будет расти. И после скачка в прошлом году, рост электронной торговли по разным странам к 2025 году составит в среднем 5-6%.

Google же опубликовал данные о изменении покупательского поведения в период пандемии. Например, в четвертом квартале прошлого года поисковые запросы росли более чем в три раза быстрее, по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Это говорит о том, что владельцам компаний нужно разрабатывать новые подходы к покупкам в магазине, а электронная коммерция и дальше будет расти не смотря на пандемию.

ТОП-5 советов от Google

Главные советы аналитиков Google заключается в том, чтобы владельцы компаний помогли своему бизнесу, чтобы они могли оптимизировать существующий маркетинговый план и найти новых клиентов. И речь идет не только об известных брендах иил компаниях. 81% потребителей в опрошенных странах

по всему миру говорят, что они открыли новые бренды в сети во время COVID-19.

И в период праздников покупок в разы больше. И чтобы подготовится к этому, Google в июне выпустил спецвыпуск с советами ритейлерам, брендам и всем, кто хочет зарабатывать на продаже товаров и услуг. Коротко про пять советов:

1. Будьте видимыми

Появляйтесь и вдохновляйте клиентов. От момента открытия до предоставления четкой информации о товарах и предложениях.

2. Займите позицию

Четко сформулируйте свою позицию по ключевым вопросам и найдите

аутентичные способы отслеживания того, как ценности покупателей подкрепляют свой выбор.

3. Начинайте заранее

Загружайте свои продукты и предложения раньше, так как покупатели, ориентированные на цену, начинают искать лучшие сделки в начале сезона.

4. Будьте гибкими

Сосредоточьтесь на создании беспроблемного опыта и превосходстве ожиданий клиентов, от функциональности приложений до ряда вариантов доставки.

5. Примите перемены

Подготовьтесь к быстрым и краткосрочным изменениям спроса с помощью автоматизированных инструментов. Базовый уровень цифровой зрелости повысился с ключом к росту автоматизации.

ТОП-5 советов от RIA.com Marketplaces

В Украине с начала пандемии коронавируса, объем рынка вырос на 41%. Он достиг $4 млрд, что составляет 8,8% от общего объема розничной торговли. Об этом говорится в исследовании Soul Partners, Baker Tilly Украина и Aequo. По данным из репорта, за последние пять лет рынок в этой стране вырос почти в три раза. И в последующие пять лет прогнозируется рост электронной коммерции еще в два раза.

Глава эстонский технологической компания RIA.com Markeplaces, Артем Уманец, которая уже семь лет ведет успешный бизнес в огромной Украине, подтверждает прогнозы. Уманец говорит, что e-commerce в Украине, в Эстонии и в других странах Европы будет расти, но бизнесу к этому нужно быть готовым.

"С приходои пандемии многие компании вынуждены были закрыться, другие — понесли убытки. Третие, как и наша компания RIA.com Marketplaces, прошли 2020 год с хорошими финансовыми показателями. Кто быстро принял решения, подстроился под изменения на рынке — тот и выиграл. И если в 2020 году у владельцев и топ-менеджеров стоял вопрос как подстроиться под новые реальности, связанные с карантином, то сейчас нужно “ловить волну”, следить за тенденциями и внедрять новые технологии. Рост электронной коммерциия будет продолжаться от Эстонии и до Украины. Поэтому могу выделить несколько советов," говорит председатель правления RIA.com Marketplaces Артем Уманец.

1. Инвестируйте в новые технологии

Бренды, которые после прихода пандемии не инвестировали в новые цифровые технологии, отстали от своих конкурентов. Это факт. Поэтому нужно проанализировать, что можно внедрить в своей компании и сделать это. Если ничего не предпринять, можно оттолкнуть свою потребительскую базу.

2. Работайте над безопасностью клиентов

К примеру, на нашей онлайн-платформе по продаже автомобилей AUTO.RIA.com мы внедрили искусственный интеллект, который за полсекунды удаляет предложения от мошенников. А 16 видов проверок дают возможность знать об продаваемых авто абсолютно всё: от проверок по VIN-коду до юридических аспектов.

RIA.com Markeplaces строит проверенный интернет в Украине, из-за чего главные платформы по продаже авто и недвижимости были удостоены званий Национальный бренд.

И ритейлерам и брендам нужно думать о том, как сделать покупки еще безопасней: от проблем с коронавирусом до мошенников. И не важно чем торгует бизнес, от продуктов до различных услуг. Это должно быть проверено и безопасно!

3. Сосредоточьтесь на конкретном городе или районе

Пандемия коронавируса ограничила многие желания людей: от путешествий и до покупок. И когда все карантинные меры отменят, покупатель все также будет покупать в интернете. Поэтому нужно вовлекать клиентов и использовать локальный маркетинг. Например, в исследовании Google говорится о том, что пользователи искали различные магазины и услуги и использовали кнопку "есть рядом со мной". Во всем мире за прошлый год эти действия выросли больше чем на 100%.

4. Используйте цифровые стратегии

Брендам и ритейлерам нужно активно работать над цифровыми стратегиями и искать новые формы потребления товаров и услуг. Нужно провести маркетинговое исследование, поговорить с группой клиентов, проанализировать слабые и сильные стороны. Это позволит узнать новые потребности клиентов из первых уст.

Кроме того мелким брендам нужно оптимизировать все процессы и затраты, чтобы быть в дальнейшем конкурентоспособными.

5. Продвигайте всё, даже если оно временно “умерло”

Во время пандемии онлайн-доставка продуктов или товаров получили хорошую возможность для развития. Но туристические бизнес и рестораны терпели убытки. Не советую останавливаться продвигать то, что временно осталось “за бортом”. Наоборот, после пандемии произойдут радикальные изменения и преобразования и нужно уже сейчас доносить про все изменения своей целевой аудитории, говорить о новых товарах и услугах, делиться планами и наработками.