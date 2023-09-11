Недвижимость в Дубае по эстонским ценам

Игорь Кинг построил успешную карьеру маклера в Таллинне и решил покорять новые горизонты в Дубае, где он продает квартиры и виллы. Он подробно расскажет о плюсах и минусах инвестиций в рынок недвижимости Дубая.

Игорь Кинг

Игорь, вы успешный маклер в Таллинне. Почему вы решили обратить внимание на Дубай и заняться недвижимостью там?

Я не перестал заниматься недвижимостью в Таллине. Мои коллеги продолжают предлагать услуги аренды и продажи. Я также участвую в процессе онлайн.

Дубай интересен тем, о чем мы скорее всего поговорим дальше, но если в двух словах, то это мировой, здоровый, растущий рынок, где продумано все до мелочей. Это интересно. Я давно был влюблен в испанское побережье, и мы до сих пор можем предложить новостройки и в Бенидорме и Марбелле, но я убежден, что Дубай на данный момент гораздо более интересная и перспективная локация.

Как сложно пробиться на рынке недвижимости в Дубае, как вам это удалось?

На рынке действительно очень высокая конкуренция со всего мира. Сюда приезжают работать в основном хорошие агенты, которые преуспели на родине, имеют и понимание как работают процессы и фактический опыт. Новичкам, людям без опыта тут крайне сложно. Новичков на рынке тоже очень много, но большинство уходит без результата потратив время и деньги. Такое, кстати, бывает и у очень опытных агентов — в Дубае своя специфика международного мегаполиса.

Как удается мне? Я всегда делал то, чего не делает большинство коллег, тратя кучу времени и энергии на поиск того, что сработает. Например, в Эстонии на портале недвижимости зарегистрировано 1300 агентов, свой канал на ютубе из них имеет максимум 1-2%. Ну и конечно же качественная работа и внимание к деталям. Нет в нашей сфере ничего более эффективного, чем довольный клиент, который рассказывает о тебе друзьям и знакомым.

Почему стоит обратить внимание на Дубай, а не на Марбелью, куда эстонцы много инвестируют?

Пообщавшись с немалым количеством людей в Прибалтике, я понял, что все знают про Испанию, но практически никто ничего не знает про ОАЭ, даже если были там туристами. Это выглядит довольно новым направлением для Европы, но в то же время именно наши соседи из UK занимают лидирующие места среди покупателей из всего мира. Германия и Италия тоже в топе. Китайцы, которых в этом году освободили от карантина, скупают недвижимость и этажами, и целыми зданиями.

Я уверен, что Скандинавия, Прибалтика подключится, но нужно время.

Это неизбежно, потому что те условия, что сейчас даeт ОАЭ на этапе развития, в других подобных локациях можно получить только за очень большие деньги. Цены в ОАЭ также растут, но на данный момент квартиру там можно купить гораздо дешевле, чем в Эстонии, а ценности получить гораздо больше.

Испания же не сравнится с Дубаем по уровню преступности.

Налоги — тоже несравнимо. В Дубае нет налога на доход частных лиц.

Какие плюсы покупки недвижимости в Дубае?

Недорогая жизнь. Кто никогда не был в Дубае, либо был в роли туриста и потратил тысячи евро в ресторанах на Пальме и Марине, будут удивлены этому утверждению, но если жить обычную жизнь в зеленом районе и не разбрасываться деньгами, то жить можно не дороже, чем в Эстонии. Братья индусы доставят вам еду кухонь всего мира примерно за те же деньги. В магазинах что-то дешевле, что-то дороже. Топливо меньше евро, машины дешевле.

ВНЖ. Если вы приобретаете недвижимость на сумму 182 000 евро, вы получаете возможность оформить местные документы: визу или вид на жительство (ВНЖ) на два года. ВНЖ дает возможность жить, привезти родственников, учиться, работать, оформить страховку, открыть банковский счёт, купить машину и т.п. Внж можно продлевать. Есть золотая виза с еще большим количеством возможностей, которая выдаётся на 10 лет при покупке недвижимости от 500 000 евро.

Крипто. Многих инвесторов привлекает возможность расплачивается криптовалютой. Без каких-либо дополнительных расходов и налогов. Криптовалюта, наличные. Никто не задает лишних вопросов.

Налоги. Налоги либо гораздо ниже, чем в Европе, либо отсутствуют. Например, нет налога на прибыль частных лиц. Заработав с аренды, либо с перепродажи квартиры, вы заплатите 0% налога.

Рассрочка. К плюсам покупки квартиры в Эмиратах также относится и то, что вам не нужна вся сумма сразу, всего 24% для старта. Можно получить рассрочку от застройщика и платить постепенно, пока строится объект (несколько лет). Есть застройщики, которые дают рассрочку на годы после того, как отдают вам квартиру. Например: вы заплатили 40%, получаете ключи и сдаете квартиру в аренду. То есть оставшуюся сумму платит уже арендатор, а вы через какое-то время получаете полностью выкупленную квартиру.

Инвестиции. Мировой растущий рынок. Аренда: 7-15% годовых. Перепродажа строящегося проекта: до 70% годовых на вложенные средства.

Земельный департамент. В этом пункте будет сравнение для любителей Испании.

При покупке новостройки, например, в Марбелле вы должны заплатить государству 10% от стоимости в недвижимости, а потом заплатить налог с продажи, что делает перепродажу совершенно невыгодной. В Дубае вы платите только 4%. В соседних эмиратах, например, Абу-даби только 2%, и совершенно ничего не платите при продаже.

Расскажите про цены.

Квартиру в строящемся доме от застройщика вы можете купить дешевле чем, например, в Таллине. И гораздо дешевле, чем в мегаполисах старой Европы. Недавно я искал клиенту в Таллинне xорошую однокомнатную квартиру в новостройке. За 140 000 евро мы ничего не нашли. В Дубае такой объект будет стоить от 120 000-130 000 евро с парковкой, отделкой, бассейном и спортзалом.

Сколько можно заработать на перепродаже недвижимости?

На перепродаже строящегося объекта можно получить хорошую доходность на вложенные средства: 20-70% годовых. В определенных случаях доходность составляет 100% годовых. Для этого важно правильно выбрать объект. Обычно это категория премиум и люкс. На оптовые покупки от трех квартир, вы получаете экстра условия. Вложить до перепродажи нужно всего 35-45%, то есть не нужно иметь всю сумму, чтобы получить доходность на всю стоимость объекта.

Если инвестор хочет купить сразу несколько квартир или целый этаж, какая будет скидка?

Зависит от застройщика и проекта, но купить нужно как минимум три квартиры. Некоторые застройщики предложат вам скидку 2-3%, также, вы сможете выбрать лучшие квартиры до официального запуска. В топовых проектах лучшие варианты уходят именно так. Очень важно войти в эксклюзивный проект. И за теми лотами, что вы купите оптом, будет стоять очередь. В таких проектах наценка может быть не 15%, а все 50-70% на вложенные средства.

В Эстония можно все сделки с недвижимостью оформить дигитально. Нужно ли ехать в Дубай если вы хотите купить недвижимость?

Недвижимость от застройщика можно приобрести не прилетая в Эмираты.

Все дигитально. Вы подпишите договор с застройщиком, оплатите картой/криптой/переводом, не выходя из дома. Если есть желание, сможем сделать это в офисе застройщика. Либо я лично, либо наш трансфер отвезет вас на место.

Какие плюсы жизни в Дубае?

Язык. В Испании, чтобы решать вопросы нужно знать испанский язык, в Дубае все вопросы вы решаете на английском. Даже местных жителей не берут на работу, если они не говорят на английском. Кстати, знание русского является большим плюсом для сотрудников в практически любой сфере.

Тут умеренные цены. Жизнь не дороже, чем в Европе. Огромным плюсом является безопасность. Дубай и Абу-Даби уже несколько лет входят в Топ-10 самых безопасных городов мира. По всему городу камеры. Нарушителей быстро вычислят и вышлют из страны — отличный сдерживающий фактор для большинства. Люди не глушат автомобили, если надо выйти в магазин, оставляют мотор работать, чтобы кондиционер не выключался. Я лично проводил эксперимент, оставлял в кафе на столе свой кошелек, телефон, они ждали меня на том же месте. Попробуйте повторить такое в Испании — там у нас украли даже куртки, в которых ничего не было. И это далеко не единичный случай.

Образование в Дубае на высшем уровне. Дети, которые оканчивают обучение в местных школах, знают пять языков. Это люди мира. Школы интернациональные и дети в них из хороших семей. Тут правильное окружение и будущее для вашего ребенка. Филиалы лучших Британских, Швейцарских и Американских школ детсадов, и университетов. После уроков дети остаются в качественном окружении, могут заниматься совершенно любым видом спорта. Людей с пивом на скамейке вы тут не найдете.

Медицина на высшем уровне. Лучшие мировые специалисты проходят серьезные проверки, прежде чем приступить к работе. Эмираты в топе по медицинскому туризму рядом с Израилем и Германией.

Какие минусы есть в Дубае?

Есть два основных минуса: температура воздуха летом и песчаные бури. В Дубае очень жарко максимум четыре месяца в году. Те, у кого есть возможность, на это время улетают и путешествуют. Те, кто живет там постоянно более десяти лет, утверждают, что в Дубае стало прохладнее. Раньше зимой было жарко и душно, сейчас даже прохладно. Тут есть и дожди, и туманная погода без солнца. Арабы искусственно создают облака и вызывают дожди.

Пока мало зелени. Ее мало именно пока, потому что каждый район активно озеленяется. Есть районы, которые не имеют право застраиваться, если в проекте нет 35% озеленения территории. Я слышал, что в Дубае высаживается 500 растений день. Дубай стремится стать одной из самых зеленых точек на планете по примеру Сингапура.

Иншааллах (дословно 'на всё воля Божья') - это альтернатива Испанскому 'Маньяна' (не сегодня) – особенность южных народов.

Есть неожиданная проблема для любителей чая и кальяна — хорошее качество найти гораздо сложнее, чем в Эстонии.

С какими предубеждениями вы сталкивались?

Мне на полном серьезе говорили, что в Дубае женщинам нельзя ходить в одиночку. Если пойдешь куда-то одна, полиция может тебя забрать. Если кто-то, кто читает это интервью, думают также, уверяю вас – женщины могут спокойно гулять по любым улицам Дубая.

Второе предубеждение Дубай - это бетон. Да, если вы приезжали и гуляли только по Марине или в Даунтаун, то у вас обязательно сложится впечатление, что Дубай это бетонные высотки. На самом деле это не так. Здесь множество зеленых районов с невысокими зданиями абсолютно пригодных для жизни.

Многие думают, что в Дубае дорогая жизнь. Если вы хотите тратить на жизнь не больше, чем в Таллинне, вам это удастся. Например, месяц проживания в гостинице Radisson обойдется в Дубае вам 1500 евро. Где в Европе вы сможете получить такую цену в высокий сезон?

Еще одно предубеждение, которое я слышал, то, что иностранец не может купить недвижимость в полное владение. Раньше так было и сейчас остались некоторые районы или участки, которые действительно невозможно купить в полное владение, вы приобретаете там недвижимость на 99 лет и обычно эта недвижимость дешевле рыночной стоимости. Но в основном вы можете купить недвижимость именно в полное владение. Всё что вам нужно — это нормальный агент по недвижимости.

Также сталкивался с предубеждением, что Дубай живет за счет нефти. На самом деле это тоже не так. Экономика Дубая зависит от природный ресурсов не более чем 5%.

Что вы предлагаете своим клиентам?

Мы предлагаем квартиры в трех ценовых категориях. Также виллы и таунхаусы от 500 000-25 000 000 евро. По официальной статистике рост арендной платы в этом году составил 25%, рост продаваемой недвижимости 15%. То есть спрос на аренду гораздо выше, чем предложение, что говорит о здоровье рынка.

Мы можем предложить клиентам участки под застройку как для частного дома, так и для многоквартирного дома. Также площади под магазины на первых этажах строящихся зданий.

Недвижимость для себя, для аренды, для перепродажи. Часто люди покупают квартиру для того, чтобы сдавать в аренду помесячно (специальные фирмы занимаются этим), и пару месяцев в год проводить в своей квартире.

Что обычно включается в цену квартиры?

В Дубае все новостройки с отделкой, а также кухня и встроенные шкафы всегда в цене. Иногда кухня уже оборудована техникой. Есть проекты, которые продают с полной меблировкой. Одно или два парковочных места, в зависимости от размера квартиры, тоже в цене квартиры и это следует учитывать при сравнении цен. За обслуживание жилого комплекса нужно платить отдельно. Бассейн есть к каждом комплексе, часто есть отдельно детский бассейн и игровая площадка. Всегда есть спортзал - никуда не нужно ехать, очень удобно. Если это не самый бюджетный комплекс, там может быть баня, хамам, коворкинг, кинотеатр, беговая дорожка, зона барбекю.

В заключение хочу спросить, так как рынок Дубая сейчас на пике, не опоздали ли те, кто хотел туда вложиться?

Как говорится, лучшее время для покупки недвижимости всегда вчера (смеется). Но вы еще не опоздали. Недвижимость в долгосрочной перспективе всегда растет.

Недавно я посмотрел цены на один интересный проект в Какумяе и сравнил их с хорошим проектом Дубае, вот что у меня получилось. Примерная цена за 100м2 в Какумяе 650 000 евро. Проект в Dubai Hills в зелёном районе с огромным парком и гольф полем от Швейцарского застройщика вышел 520 000 евро за 100м2.

У меня нет сомнений, что Дубай все-таки сможет догнать Таллинн. Не вижу причин почему Дубай должен стоить дешевле городов Старой Европы. Это безопасный мировой рынок.

Нет налога с продажи и аренды. Беспроцентная рассрочка. Эскроу это счет в банке, к которому застройщик не имеет доступа, а деньги освобождаются банком по мере стройки проекта. Где вы еще найдете такие условия для покупки недвижимости? Только в Дубае.

Что мы предлагаем клиентам?

1. Виза/ВНЖ на 2 года или 10 лет

2. Криптовалюта = деньги = 0% налог

3. Рассрочка от застройщика без %

4. Недорогие квартиры для себя

5. Таунхаус от 500 000 евро, вилла от 1 200 000 евро

6. Инвестиция в арендную недвижимость 7-15% годовых

7. Участок под застройку

8. Квартира под перепродажу в среднем 20-50% годовых

9. Ритейл